Сирень от ангины

- Много лет назад мой сын заболел гнойной ангиной. Он очень боялся уколов, не давал их делать, а температура у него была очень высокая. Спас случай - к соседям из Хабаровска приехал в гости детский врач. Дело было весной. Он посоветовал набрать цветов сирени, залить их водкой и назавтра уже обрабатывать горло этим настоем, утром и вечером. Только после обработки час не пить и не есть.

Мы стали так делать, и через три дня ангина исчезла. После этого, через год, сын снова заболел ангиной. И мы снова использовали настойку сирени. С той поры прошло 18 лет. Ангины у сына больше не было.

Ирина Симушкина, г. Владивосток

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