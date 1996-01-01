Козье молоко спасло внука

- Мой внук долго болел диатезом и аллергией на магазинное молоко. От этого он даже стал покрываться болячками, даже врачи не знали, чем ему помочь. Как-то на Луговском рынке одна женщина посоветовала попоить внука козьим молоком, а от магазинного отказаться. Что мы и сделали. Мы нашли в пригороде бабушку с козой, и стали каждый день покупать у нее козье молоко. Зять по утрам мотался к ней на машине. Таким способом внук "лечился" два года. После чего у него не стало ни диатеза, ни аллергии.

Вероника Михайловна, пенсионерка, г. Владивосток.

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