Арсеньевская травница Юлианна: Я не исцеляю, а учу быть здоровым

Мало кто знает в Арсеньеве, что известная в городе травница и целительница Юлианна некогда работала связистом в воинской части, а еще раньше была режиссером драмкружков в Хабаровске и Владивостоке: она закончила Московский университет имени Крупской по классу театральной режиссуры. Окончила также музыкальную школу, увлекалась балетом. Несколько лет прожила в Подмосковье, в Пензенской области. Потом потянуло на родину, на Дальний Восток. Последние 30 лет Юлианна живет в Арсеньеве, 14 из них занимается целительством.

Если не лечу, сама болею

- А как вы пришли к тому, чтобы лечить людей?

- Способности проявлялись с детства. На нехороших людях видела как бы темные пятна. Дети вообще замечают многое, чего не видят взрослые. А лечить начала, видимо, потому, что потребность появилась. Свыше направили. Многие целители могут подтвердить: чем бы ты ни занимался в жизни, тебя кто-то ведет. Желание помогать людям у целителей в крови: если я не лечу, сама заболеваю. Причем чтобы лечить, совсем не обязательно сразу подключать травы или заговоры. Можно просто побеседовать с человеком и энергетически уже помочь ему.

- Смотрю, вы в платочке, на столе горит церковная свеча, в углу - икона Спасителя, на магнитофоне, когда мы вошли, звучала православная молитва. Почему вы окружили себя церковной атрибутикой? Чтобы больше доверяли посетители?

- Я человек православный, верующий. Лечение у меня комплексное: молитва, пост, травы, старославянские заговоры, грязелечение, ароматерапия. Заговор останавливает болезнь, трава лечит тело, а молитва очищает душу. Доказано, что если прочитать перед стаканом воды молитву, вода очищается. Крещенская вода не тухнет 5 лет. Обязательно надо поститься. Почему русский народ раньше крепким был? Потому что у нас 260 дней в году - посты. И лишь 100 дней можно есть все - и молочное, и мясное. Наши святые, лечившие людей, питались хлебом и водой. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, какой у тебя характер. Что мы кидаем в свой желудок, влияет на то, как мы воспринимаем мир.

- А ведь церковь не одобряет занятия целительством.

- Церковь против экстрасенсов. В Библии написано, что Господь дал дар исцеления 12 апостолам. Сказано: "Если лечите с моим именем, я разрешаю". Я не исцеляю, я всего лишь учу людей здоровому образу жизни, даже соблюдению гигиены. Кстати, за годы моей практики около 20 тыс. людей пришли к вере, к Господу. Некрещеных пациентов не принимаю.

Травы совсем не безобидны

- Все ли болезни поддаются лечению травами?

- Все. Но если вы будете пить травяные сборы, но не соблюдать посты, не придерживаться духовной гигиены, толку не будет. К тому же не всякая трава подойдет именно вам. У ромашки, скажем, есть кровеостанавливающее и желчегонное свойства. Если человек с варикозом будет употреблять ромашку, он усугубит свое состояние, потому что у него и так тромбоцитов выше нормы, повышена свертываемость крови. Вот рекламируют валерианку. А она травка не безобидная. Она опять же противопоказана людям, страдающим варикозом, гриппом, лихорадкой. Она сгущает кровь. Многие увлекаются выращиванием дома золотого уса и пьют его от всего подряд. Золотой ус оказывает ранозаживляющее и кровеостанавливающее действие. Помогает при повышенной кислотности, язвах желудка. А при пониженной кислотности он противопоказан - может даже развиться опухоль. У людей, склонных к онкологии, густая кровь, повышены тромбоциты. Так что ошибка думать, что все травы лечат, что они безобидны. В одних случаях они лечат, в других - калечат. Подчас травы действуют посильнее лекарств.

- Какая ваша любимая трава?

- Эхинацея. За травами езжу сама, и их действие сначала проверяю на себе.

- Как помочь человеку, если у него камни в почках, печени, желчном пузыре?

- Подход должен быть индивидуальный. Если у вас появились камни в каком-то органе, значит, вы просто переели. И вам следует на год отказаться от мясной и молочной пищи. Если у вас пониженная кислотность и камни в почках, вам помогутподорожник и эхинацея пурпурная. Они завариваются вместе: по столовой ложке того и другого на литр кипятка. Прокипятить смесь три минуты. Настоялся сбор, пейте как чай по три раза в день. Желательно с медом, если нет повышенного сахара в крови. Пить - 90 дней как минимум. Курс лечения при всех заболеваниях с камнями - 90 дней. И - никаких мочегонных трав. Плюс пост - ничего мясного и молочного.

При повышенной кислотности желудка и мочекаменной болезни помогут тысячелистник, ромашка, бадан в равных пропорциях. Берем все в сухом виде по чайной ложке, можно добавить столовую ложку меда, перемешать, поместить в пол-литра воды, настаивать в термосе 6 часов. Пить по 3 столовые ложки после еды 3 раза в день 90 дней. Если у вас нормальная кислотность, а камни в почках все-таки есть, у вас болен кишечник. При дисбактериозе нужен пост, живые бактерии, содержащиеся в бифидумбактерине, лактобактерине (они продаются в аптеках), кефире, сыворотке. Важно делать добро, больше смеяться. Ведь давно замечено: веселые, добродушные люди дольше живут, моложе выглядят. Молочная сыворотка, между прочим, лечит даже рак желудка. Это та же талая вода. Она восстанавливает щелочной баланс, при болезнях желудка пьется стакан на голодный желудок.

- А для сердечников есть рецепты?

- Если у вас атрофирована сердечная мышца, вам нужен калий, желательно ежедневно съедать столовую ложку светлого изюма. Важна физкультура: надо ежедневно делать по 9 приседаний и отжиманий, постепенно увеличивая нагрузку до 50 приседаний и отжиманий. Через год лекарства не понадобятся. Надо исключить все мясное из рациона, рыбу есть можно, но не красную, от нее подойдут лишь молоки. Из трав поможет эхинацея. Столовую ложку травы заварить в литре кипятка, прокипятить 3 минуты и пить как чай. Эта трава волшебная: выводит радионуклиды, убивает вирусы, повышает иммунитет.

- Как же совсем без мяса?

- Надежда Бабкина уже 7 лет не ест мясо - ничего, даже "формы" не потеряла. Но главное - вера. И в Господа, и в свое исцеление. В Питере был случай: шел в 6 утра по набережной Невы грустный такой мужчина. Видно, утопиться хотел. Навстречу ему другой мужчина: "Ты чего такой грустный?" "Да вот, в онкоцентре сказали: два месяца мне жить осталось..." "Тебе повезло: я - знаменитый целитель, приходи ко мне завтра, дам лекарство".

Мужчина поверил, пришел. Целитель дал ему две бутылки с водой, одна - потемнее, другая - посветлее. Пациент пролечился 4 месяца, сходил в онкологический центр, сдал анализы: все в норме, нет ни опухоли, ни метастаз. Медики обратились к целителю за рецептом. Оказалось, никакой он не целитель, а простой слесарь. И лечил больного он обычной невской водой. Только одну бутылку набирал на поверхности воды, другую - поглубже и подальше.

- Жалко стало бедолагу, - сказал он. - Решил помочь хоть чем-то. Вера больного в выздоровление и желание другого человека помочь сделали свое дело

Как избавится от бессонницы. Совет от Юлианны

Вымыть ноги перед сном горячей водой, а затем помассировать их. У китайцев и корейцев жена и муж на ночь делают друг другу массаж ступней. Сначала они моют ноги, потом массируют их. На ступнях расположено много биологически активных точек. Хорошо поможет и молитва, она успокоит, снимет напряжение. В церквях продают молитвы, записанные на кассетах. Зажгите вечером свечу, включите такую запись, послушайте:

Из трав можно заваривать хмель, полынь, базилик, все вместе, берем по десертной ложке. Универсальное средство - мелисса с медом. Она подходит всем. Десертная ложка берется на пол-литра кипятка. Можно прокипятить смесь 3 минуты, добавить мед. Сейчас в продаже много ароматических масел - кипарисовое, мелиссы, лимона. Для нормализации сна нужно намазать виски, линию жизни на руке, область переносицы. .