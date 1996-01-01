Возьмите в дорогу сухой шампунь

Расскажите, пожалуйста, что такое сухие шампуни и как часто ими можно пользоваться? - Вероника Н., г. Владивосток.

Отвечает косметолог-дерматолог Вячеслав Славин.

Говорить о том, что сухой шампунь для мытья головы - новинка, не совсем верно. Скорее, это хорошо забытое старое домашнее средство. Когда-то наши далекие предки очищали волосы, посыпая их мукой или мелкосмолотым зерном.

Современные сухие шампуни имеют вид ароматизированного порошка. Они содержат абсорбенты, которые впитывают излишки жира. В оригинальный состав шампуней входят экстракты овса, риса или кукурузы - веществ с высокой способностью впитывать жир. Такие шампуни очищают волосы без воды, заменяя традиционное мытье волос.

Способ применения сухих шампуней прост. Баллон с порошком следует интенсивно встряхнуть перед использованием, затем с расстояния 30-40 сантиметров распылить небольшое количество сухого шампуня на волосы и равномерно распределить его по всей длине волос и коже головы мягкими массирующими движениями. Порошок следует оставить на волосах и кожном покрове две-три минуты, а затем - освободить шевелюру от него, интенсивно расчесав волосы расческой.

Результат несомненно отличный. Волосы становятся чистыми, как после жидкого шампуня, и получают значительный дополнительный объем. Сухими шампунями не стоит пользоваться в нормальных житейских условиях, потому что по эффективности очистки они все же значительно уступают обычным шампуням. Грязь сходит с волос не полностью. Если очищать волосы только сухими шампунями, то постепенно жир будет накапливаться и может привести ко многим проблемам: появлению перхоти, выпадению волос, избыточной сухости.

Наиболее благоприятно, во всяком случае безвредно, воздействие сухих шампуней на жирные волосы. Шевелюру повышенной жирности, которая пачкается в течение дня, можно освежать сухими шампунями два раза в неделю. Использование сухих шампуней не заменяет водного очищения и должно чередоваться со специфическими традиционными шампунями.