Высокий каблук - друг мозолей

Мозоли наверняка мучили людей еще во времена римских сандалий.

Между прочим, часто это внутренняя причина: солевые наросты на косточках суставов. Это и боль, и увеличение объема пальца. Он становится крупнее, и пожалуйста - мозоль. Особенно мучительны такие утолщения между пальцами. В мире существует такая методика - осторожно, с анестезией, надрезают кожу, удаляют солевые "излишки" подобно тому, как избавляют от подагры сустав большого пальца. Операция, известная в косметической хирургии.

Ну а мы пока поборемся сами. Снять боль помогает тонкая прокладка из поролона, с аккуратно вырезанной посередине дырочкой по форме мозоли. Раз в день тщательно смазывайте мозоль специальной жидкостью, следите при этом, чтобы едкая капля не попадала на здоровую кожу. Через несколько дней распарьте ноги и срежьте ороговевшие части. Однако лучше не допускать их появления. Носите удобную, не узкую обувь. Высокий каблук для многих - тоже "друг" мозолей. Но если уж не убереглись, то:

1. Распарьте мозоль в мыльно-содовом растворе, наложите на нее свежую смолу любого хвойного дерева, заклейте лейкопластырем. Через день повторите, затем аккуратно срезайте.

2. Распарьте мозоль и привяжите на ночь корку лимона с мякотью. Повторите два - три дня, затем мозоль можно срезать.

3. Аккуратно наложите на мозоль кашицу из тертой сырой картофелины, забинтуйте. Повторите несколько дней, потом можно вырезать.

Трещины. Этот дефект доставляет много неприятностей - и больно, и колготки рвутся. От трещин можно избавиться с помощью картофеля.

Отварите кожуру, запарьте ноги в отваре на 20 - 30 минут, сполосните ноги теплой водой и смажьте касторовым маслом.

Натоптыши. Это не мозоли, как считают многие, а следствие неудобной обуви и неудачного строения вашей стопы. С ними бороться труднее. А вот помочь могут масляные компрессы. Возьмите хлопчатобумажные носки, хорошенько пропитайте любым растительным маслом и наденьте. Сверху - целлофановый мешок (без дырок), а затем еще одни носки. Через несколько часов снимите компресс и сполосните ноги теплой водой. На ночь полезно втирать в стопы касторовое масло - оно смягчает кожу, снимает усталость, заживляет натертые места.