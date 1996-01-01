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Морская капуста творит чудеса
Ламинария - самое эффективное натуральное средство профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы, особенно эндемичного зоба.
Щитовидная железа выделяет в кровь гормоны, оказывающие очень разностороннее влияние на организм. Для их образования в достаточном количестве необходим йод. Щитовидная железа - абсолютный чемпион в организме по потреблению йода. При его недостатке гормонов производится мало, развивается заболевание - гипотериоз. У больных замедляются все процессы обмена веществ, что ведёт к нарушениям во многих органах и тканях, снижается иммунитет, отмечаются слабость, быстрая утомляемость, сонливость, ухудшение памяти, безучастность к окружающему миру. Постепенно возникают отёки вокруг глаз, а позднее и по всему телу. Больные зябнут даже в жаркую погоду. Щитовидная железа может опухать, деформируя шею.
Щитовидная железа регулирует развитие и рост как отдельных органов, так и всего организма в целом, настраивает скорость обменных процессов. При нехватке йода и недостаточной работе щитовидной железы во время беременности у ребёнка могут развиться тяжелейшие отклонения в развитии.
Эндемичный зоб можно предотвратить, если восполнить дефицит йода в организме. Ранее в нашей стране для этого применяли йодированную соль, хотя это далеко не самый лучший способ. Соединение йода в соли не было стойким. Оно разрушалось во влажной атмосфере, на свету и при повышенной температуре, во время приготовления пищи. Однако сейчас не используется даже такой примитивный способ. В результате - резкое увеличение заболеваемости зобной болезнью.
Гораздо эффективнее использовать для этой цели йод, связанный с органическими молекулами. Он более устойчив и значительно легче усваивается организмом. Такой способ весьма популярен, например, в Англии и США, где порошок из бурых водорослей - родственников ламинарии добавляют в хлеб. Ирония судьбы заключается в том, что Приморье, где сосредоточены основные плантации ламинарии, также является зоной эндемичного зоба.
Морская капуста имеет в своём составе большое количество легко усваиваемого йода (до 0,3% от сухого веса), связанного с органическими молекулами. Поэтому он легко усваивается организмом человека, нормализуя функции щитовидной железы. По содержанию йода ламинария далеко опережает все известные наземные лекарственные растения.
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