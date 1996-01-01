Едим много - усваиваем мало

Медики называют десятки причин возникновения онкологических заболеваний. Одна из них - нерациональное питание, вызывающее нарушение обменных процессов. Свой взгляд на проблему высказывает кандидат медицинских наук, врач-онколог Онкологического научного центра Маргарита Африкян.

Черная дыра

- Чем и как питаться, чтобы не заболеть раком?

- Увы, однозначного ответа не существует. Есть общие рекомендации по здоровому питанию и есть надежда, что, следуя им, можно избежать страшной болезни. С другой стороны, есть теории и гипотезы, в разной степени подтверждаемые статистикой. Одно можно сказать твердо: нельзя увлекаться жареными и копчеными продуктами, мясом в ущерб овощам и фруктам, кофе, жирными сладостями. В большом количестве они способствуют нарушению обменных процессов, а это одна из причин серьезного дисбаланса в организме.

- Гипотез возникновения рака, связанных с питанием, немало. Какая из них наиболее на сегодняшний день приближена к истине, на ваш взгляд?

- Приведу лишь одну из гипотез. Мозг, как посредник между окружающей средой и живой органической тканью, нашим телом, постоянно нуждается в энергии. Причем забирать ее он может весьма агрессивно, жертвуя важнейшими функциями организма. Если и этого недостаточно, мозг создает фабрики энергопоставок в виде опухолей, клетки которых действуют как захватчики: ничего не давая взамен, они поглощают из организма все запасы микроэлементов, углеводов, глюкозы, белков. Эта черная дыра характеризуется интенсивными обменными процессами - там-то и концентрируется необходимая мозгу энергия. На мой взгляд, в этой гипотезе есть логика, тем более что наши больные чаще всего уходят из жизни с неизмененными функциями мозга, тогда как все органы разрушены полностью.

Поэтому, если говорить о питании как об одной из возможных причин возникновения рака, надо обращать внимание на обменные процессы, особенно на стадии профилактики. В первую очередь нам не хватает йода и бета-каротина, но это вовсе не значит, что надо объедаться морской капустой и морковью. Это могут быть пищевые добавки, витамины, травы. Только принимать их надо не от случая к случаю, не горстями, а следуя рекомендациям врача, - иначе вместо пользы получим вред.

- В последнее время онкологические заболевания щитовидной железы выходят на первое место. Как они связаны с питанием?

- Напрямую. Обострения чаще всего случаются весной, и объясняется это нехваткой витаминов: усвоение йода из пищи, всасывание и введение его в гормональные структуры заметно нарушено. В результате щитовидная железа усиленно компенсирует нехватку, скажем, ростом зоба. Это еще не болезнь, но на этом этапе крайне необходимы витамины, добавки, травы.

- Неужели микроэлементов достаточно, чтобы щитовидная железа работала в нормальном режиме?

- Посмотрите, что происходит: снижается уровень гормонов щитовидной железы - замедляется интенсивность энергетических процессов в организме в целом. Это вялость, сонливость, плохая память, потеря работоспособности, интереса к жизни - знакомо, не правда ли? Для преодоления этих неприятностей нужны йод, никель, медь, селен, железо, магний, витамины. Без них обменные процессы затухают, и в результате гормональные функции начинают меняться, развивается болезнь.

Качество из количества

- Как же наладить обменные процессы, чтобы не заболеть раком? Принимать витамины и микроэлементы в большом количестве?

- Только в сбалансированном виде, с учетом именно ваших проблем со здоровьем. Например, не факт, что поливитамины, особенно импортные, обязательно помогут. Составы их хороши, спору нет, но рассчитаны-то они не на россиян. По рекомендациям ВОЗ, норма витамина С в сутки 80 мг, но в долгие зимние месяцы, когда так недостает солнца и свежей зелени, нам требуется около 250 мг, а в период эпидемий гриппа - до 500 мг. Поэтому при приеме витаминов надо советоваться с врачом, предварительно сделав биохимический анализ крови.

- Пищевые добавки тоже надо принимать по рекомендации врача?

- Смотря какие. Большинство из них содержат белки - основной строительный материал или топливо для энергетических процессов. А сегодня все больше людей плохо усваивают куриный белок: несушки тоже реагируют на неблагоприятную экологию. Тогда как белково-витаминные смеси, где белок подается в чистом виде, компенсируют дефицит достаточно быстро и стабильно. С другой стороны, в смесях есть все необходимые минералы, которые ускоряют обменные процессы, например, сжигают ненужные, вредные жиры. Ведь не секрет, что тучные люди болеют раком чаще.

- Получается, что пищевые добавки помогают сбрасывать лишние килограммы. Можно ли считать их профилактическим средством от рака?

- В конечном итоге - да. Вот вам цепочка: мы переедаем потому, что основу рациона составляет мертвая, энергетически бедная пища: консервированная, замороженная, сублимированная, сушеная. Чтобы ее усвоить, нужна дополнительная энергия, то есть живая растительная пища. Если ее недостаточно, а именно такая ситуация характерна для нашей зимы, да и вообще культуры питания, получается качество из количества: едим много - усваиваем мало. Кишечник не справляется, все лишнее скапливается в завалах, результат - образование жиров, в которых прекрасно растворяются токсины из окружающей среды - выхлопные газы, пестициды.

Добавьте сюда же избыток воды, потому что каждая жировая клетка окружена пятью молекулами воды, и вот они, лишние килограммы.

Пейте на здоровье

- Вы сказали, что избыток воды вреден, а как же врачи-диетологи советуют пить 6 - 8 стаканов жидкости в день?

- Пейте на здоровье, но отдельно от еды. Запивая обед чаем или компотом, вы снижаете концентрацию соляной кислоты в желудочном соке, в результате пища хуже усваивается, обменные процессы замедляются, питательные вещества, витамины и так необходимые организму микроэлементы плохо всасываются в стенки кишечника, а вы попросту толстеете. Конечно, все не так просто, но по сути верно.

- Кофе в больших количествах тоже опасен.

- Да, и лучше пейте молотый, натуральный. Растворимый как бы резко ударяет по мышцам, в том числе по сердечной, забирая из них гликоген, животный сахар. В молотом натуральном кофе все же есть эфиры, которые несколько тормозят эту агрессию - ведь это живое растение, а не сублимированный продукт.

- Что же вы посоветуете включать в ежедневный рацион, чтобы правильно организовать обменные процессы? Ведь именно с этого начинается профилактика рака?

- Употребляйте только йодированную соль, побольше морской рыбы, морской капусты, поменьше мяса, особенно консервов. Кефир, зелень, салаты из овощей, орехи, курага, яблоки должны быть на столе ежедневно. Пищевые добавки, витамины принимайте, только посоветовавшись с врачом, иначе не наладите, а разрушите обмен веществ. То же касается лекарств, впрочем, если правильно организовать питание, глядишь, дело до них не дойдет.