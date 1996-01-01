9 рецептов от бессонницы

В наше суматошное время мало кто может похвалиться безупречным сном, который так важен для хорошего самочувствия. Своими рецептами борьбы с бессонницей делятся наши читатели.

"Кто из нас, пытаясь заснуть в бессонную ночь, не переворачивал подушку, чтобы прикоснуться к прохладной поверхности! Эта маленькая деталь подсказала мне свой способ уснуть: нужно перед этим как следует замерзнуть. Когда жарко, плохо спится. Поэтому я раскрываюсь или некоторое время хожу по комнате раздетой, чтобы как следует замерзнуть. Потом - под теплое одеяло. И сама не заметишь, как, согреваясь, уснешь". - Ирина Л.

"Очень помогает уснуть такой прием: начните вспоминать все, что произошло за день, подробно, в деталях. Причем выберите такой "участок" дня, на котором не происходило ничего неприятного. Например: "утром я встала, пошла умываться, включила свет, выдавила из тюбика свою любимую пасту, посмотрела в зеркало и так далее". Старайтесь мысленно представлять себе все эти действия. Это отвлечет вас от забот и тревог, которые обычно мешают заснуть". - Людмила Владимировна.

"Если я понервничала перед сном, а это, я знаю, всегда кончается бессонницей, то не ложусь спать без 30 капель настойки пустырника или валерьянки. Иногда даже делаю так: выливаю бутылочку настойки в ведро с горячей водой и парю в ней ноги. Очень помогает быстро уснуть". - Анна.

"Я - "бессонная женщина" с большим стажем, поэтому разработала целую систему мер против плохого сна. Хотя ложусь спать около двенадцати, часов в десять вечера отключаю телефон и включаю автоответчик, чтобы никакие новости не могли меня встревожить перед сном. Никогда не смотрю на ночь криминальные выпуски или детективы. У меня на этот случай есть записи старых, хорошо мне известных комедий и мелодрам. На ночь обязательно проветриваю комнату, включаю тихую музыку. Перед сном принимаю теплую ванну и пью какой-нибудь успокоительный сбор или травяной чай с медом. Обычно этого бывает достаточно, чтобы заснуть. Но если уж не повезло и проснулась среди ночи, стараюсь совершать минимум действий: ни в коем случае не включаю свет, не принимаюсь за книгу или какие-то дела, а лежу тихо, стараясь не шевелиться и не открывать глаза. Всегда ставлю на ночной столик чашку с водой и кладу валерьянку или таблетку снотворного, чтобы можно было дотянуться, не включая свет. Даже если сильные меры не понадобятся, успокаивает сознание, что все рядом и всегда можно воспользоваться лекарством". - Виктория.

"Когда я перестаю нормально спать, покупаю абонемент в бассейн на вечерний сеанс. После того, как наплаваешься, отлично спится". - Евгения Сергеевна.

"Очень хорошо помогает быстро заснуть такой простой прием: одну столовую ложку кагора смешать со столовой ложкой меда и подержать во рту, не глотая, как можно дольше". - Ольга П.

"Один из самых эффективных способов: нужно максимально расслабить мышцы лица. Обычно, проснувшись в неурочное время, мы начинаем перебирать в голове все свои проблемы, и наши мимические мышцы напрягаются, отражая все эти переживания. Обратите внимание, как напряжен лоб, сжаты губы, сдвинуты брови. Чтобы выключить эмоции, мешающие заснуть, нужно расслабить лицевые мышцы. Если не получается сделать это волевым усилием, представьте, что на лицо вам положили теплое влажное полотенце. Направьте на это все усилия. Следите за тем, чтобы мышцы были все время расслаблены, а щеки как бы "стекали" с лица. И сами не заметите, как придет сон". - А.П.

"У меня бывают периоды, когда уже не обойдешься без снотворных, тем более что и мой врач их рекомендует. Чтобы не было привыкания, я делаю следующим образом. Неделю пью таблетки в назначенной дозе, потом начинаю уменьшать ее вдвое. Например, беру полтаблетки вместо целой. Через неделю - уже четверть. Потом вместо снотворного пью увеличенную дозу успокоительной настойки. Через некоторое время уменьшаю и эту дозу вдвое. А затем уже удается нормально заснуть без помощи лекарств." - Надежда Игоревна.

"Мне очень помогает уснуть моя кошка. Когда я ложусь спать, она прыгает мне на грудь или устраивается в ногах и заводит свою уютную песенку. Обычно этого достаточно, чтобы быстро уснуть. А если я проснулась ночью, Мурка устраивает настоящую кошкотерапию: раскладывает свое пушистое тельце ближе к тому месту, которое беспокоит, начинает мурчать и тереться о меня головой. - Светлана.