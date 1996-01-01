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Барбарис для тонуса
Барбарис амурский распространен в Приморье, Приамурье и на Сахалине. Во всех частях, кроме мякоти плодов, найдены алкалоиды; наиболее высоко их содержание в коре стволов и корней.
Главным алкалоидом растения считается берберин. Из японской разновидности были, кроме него, выделены бербамин, бербамунин, оксиберберин, ятрорризин, магнофлорин. В ветвях и листьях найдены кумарины и флавононды, в стеблях - ванилиновая и феруловая кислоты.
В медицинской практике использовалась настойка листьев барбариса амурского, собираемых после цветения. Настойка повышает свертываемость крови и увеличивает тонус матки. В связи с этими свойствами она применялась при маточных кровотечениях, но в настоящее время вытеснена более активными препаратами.
Плоды барбариса употреблялись в народе как противоцинготное средство, препараты корней - как кровоостанавливающее, жаропонижающее, маточное, гипотензивное, вяжущее, желчегонное, ранозаживляющее и противоопухолевое, при дизентерии, для повышения аппетита. Отвар коры стволиков употребляли для примочек при конъюнктивитах.
Многие лечебные свойства растения определяются содержащимся в нем берберином. Этот алкалоид поступает в аптеки в виде таблеток, содержащих по 5 мг сернокислой соли вещества, и рекомендуется как желчегонное средство.
Берберину присущи антибактериальное, антипротозойное и противогрибковое действия. Получен лечебный эффект берберина при малярии, лейшманиозе и некоторых других заболеваниях. Вещество высокоактивно в отношении многих болезнетворных микроорганизмов, в том числе всех штаммов холерного вибриона, возбудителей бактериальной и амебной дизентерии, а также дрожжевых грибков рода Candida и некоторых дерматофитов.
В качестве антибактериального средства берберин вводили в состав глазных капель и пасты для лечения пульпита.
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