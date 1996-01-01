Профессор Су: Все болезни от излишеств

Интерес россиян к восточной медицине общеизвестен. Наши люди, наслушавшись рассказов о чудесах китайских лекарей, группами и в одиночку едут за здоровьем в Поднебесную. В то же время наблюдается встречный поток китайских врачей и целителей, желающих лечить россиян на нашей территории.

Не так давно во Владивостоке побывал профессор Су Си Чанг, директор и главный специалист по сосудам головного мозга и сердечно-сосудистым заболеваниям Даляньского госпиталя, директор Китайского геронтологического общества, редактор специализированного медицинского журнала по кардиохирургии, обладатель множества научных званий и регалий. Отделения его госпиталя действуют в 20 городах КНР. Наш корреспондент встретился с именитым китайским врачом.

На шарлатанов мы плюем

Главная цель визита доктора Су в Приморье - это развитие деловых контактов между его госпиталем и аналогичными по профилю медицинскими учреждениями Владивостока. Причем контактов именно на официальном уровне. Этот момент господин Су постоянно подчеркивал.

- В России бытует мнение, что к нам из Китая едут на заработки, мягко говоря, не самые лучшие врачи, потому что хорошие медики востребованы и в Китае.

- Я это знаю. В Китае много шарлатанов, зарабатывающих деньги на здоровье людей. Мы сами таких "специалистов" не уважаем. У них нет образования и дипломов. И, конечно, никогда не будет хорошего результата.

По словам профессора Су, сегодня во Владивостоке и Хабаровске практикует много "не настоящих врачей". Без соответствующих лицензий, под маской якобы консультантов они устраиваются в местные клиники и медицинские центры. Между тем в РФ врачебная консультация входит в понятие "медицинская деятельность" и является по номенклатуре "простой медицинской услугой", которая также подлежит лицензированию. Используя марку "китайской традиционной медицины, шарлатаны применяют иглорефлексотерапию, различные виды массажа, фито-, мануальную терапию, не имея на то ни навыков, ни законных оснований. Последствия их врачевания могут быть плачевными.

- А как русскому пациенту узнать, попал он в руки настоящего китайского врача или шарлатана?

- Ваше правительство должно ограничивать деятельность таких врачей. Надо регулярно проверять документы. Они должны доказывать практикой, могут они лечить или нет.

...В 1995 году в Уссурийске в поликлинике № 2 врач из Китая иглоукалыванием лечил пациентку от остеохондроза. Кроме иглотерапии, больной делали капельницы неизвестного китайского препарата. Через две недели после начала процедур больная умерла от крупозного воспаления легких. Погибшей был всего 41 год. У нее остались двое детей. Во время разборок выяснилось, что женщину лечили "от фонаря": записи не велись ни в амбулаторной карте, ни в истории болезни. И работал китаец без лицензии. Этой историей со мной поделился Павел Ковалев, врач Международного центра акупунктуры при краевой клинической больнице.

Война - лучшее время для практики

72-летний профессор Су выглядит лет на 50 с небольшим. Он не употребляет алкоголь, даже пиво, не курит. Питается без специальных диет, но умеренно. Доктор Су говорит, что на здоровье не жалуется.

Его карьера началась в медицинском институте провинции Хейлуцзян. Но не доучившись, будущий медицинский светила пошел в армию. В 1948 году, после изгнания Красной армией японских оккупантов, на севере Китая началась гражданская война. Студент Су Си Чанг, как патриот и коммунист, не остался в стороне от освободительной борьбы, он становится военным врачом. Через год - новый военный конфликт, на этот раз на Корейском полуострове. Военврач Су снова оказался в гуще борьбы против международного империализма.

По мнению профессора Су, для его медицинской практики это было самое плодотворное время. Обучение в институте он закончил после войны. В 1959 году он поступил и позже успешно окончил Военную медицинскую академию. В 1993 году в Ташкенте профессор Су вместе с российскими коллегами открыл Центр традиционной китайской медицины, где по контракту отработал 10 лет.

- Моя методика лечения сосудистых заболеваний отличается от методики традиционной китайской медицины. Мой принцип - уместное сочетание европейской медицины с восточной. В своих препаратах я использую змеиный яд в разных пропорциях. Раньше в Китае было очень мало больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас с каждым годом все больше и больше. Уровень жизни у нас стал намного выше, питание стало лучше. Очень много жирной пищи, люди стали полнеть, набирать лишний вес, отсюда и сердечно-сосудистые болезни, - объясняет профессор.

- Когда-то товарищ Мао выдвинул лозунг: "Чем хуже, тем лучше!" Выходит, Великий кормчий был прав?

- Да, был такой лозунг. Мао Цзе Дун так сказал, чтобы народ не забывал о бедности, - улыбается Су Си Чанг. - Существует мнение, что сердечно-сосудистые проблемы возникают только у богатых. Это неверно. Я называю такие болезни нецивилизованными или современными. Раньше в Китае люди жили в низких домах, а сейчас у нас много высотных зданий. Люди живут высоко, из-за лени не хотят спускаться и мало двигаются. Отсюда и болезни.

- То есть все наши болезни от хорошей жизни?

Переводчик Яша перевел. Лицо профессора расплылось в улыбке:

- Согласен. Главное - придерживаться разумного рациона в питании. В человеке все должно быть в равновесии.

Если все пойдет по плану, профессор Су вернется во Владивосток в середине июня. С собой он предполагает привезти пять высококлассных специалистов по традиционной китайской медицине. Не шарлатанов. Профессор Су за качество работы своих подчиненных отвечает.