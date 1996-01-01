Как не залечиться до смерти

"Еще античные врачи говорили, что яд от лекарства отличается только дозой, - объясняет руководитель Информационно-консультативного токсикологического центра, кандидат медицинских наук Юрий Остапенко.

- Любое лекарство может стать ядом, если его принимать не в той дозе, которая рекомендована, или в неблагоприятном сочетании с другими препаратами. Если выпить за один прием таблетки, которые должны быть распределены в течение суток, может появиться тошнота или другие побочные действия препарата. Серьезные неприятности возникают, когда человек принимает до десяти разовых доз одновременно, чаще всего потому, что он не удосужился прочитать инструкцию по применению или из желания достичь более быстрого лечебного эффекта. Думать, что, выпив много таблеток сразу, можно скорее выздороветь - опасная глупость".

Нет безопасных обезболивающих препаратов

Когда любое, даже психотропное средство можно достать без рецепта, неудивительно, что отравления лекарствами занимают первое место. Чаще всего люди превышают дозу сердечных препаратов и обезболивающих. В мире одно из ведущих мест по количеству смертей от передозировки занимает парацетамол, который входит в десятки жаропонижающих и обезболивающих средств. При передозировке он вызывает такие же поражения печени, как съеденная бледная поганка. Причем сразу это не заметно, ну потошнит немного, и только потом желтеют кожа, глаза, человек теряет сознание.

"Мы находимся под прессингом фармацевтических компаний, которые зомбируют всех, в том числе и врачей, ведь лекарственный бизнес - один из наиболее доходных, - предупреждает Юрий Николаевич. - Со многим, что нам внушают с экранов телевизоров, невозможно согласиться. Нет абсолютно безопасных противовоспалительных и обезболивающих средств! Они все влияют и на печень, и на кровь, и на почки. Обязательно смотрите в инструкции, сколько времени можно принимать лекарство! Противовоспалительные и жаропонижающие средства пить дольше трех дней вообще не имеет смысла, потому что, если они не помогают, значит, надо менять весь ход лечения".

Восприятие витаминов, которые стало модно пить круглый год, зависит от индивидуальной переносимости. Если человек - аллергик, для него и одна витаминка может обернуться бедой. Всем остальным надо помнить, что переизбыток витаминов, особенно А и D, опасен не меньше, чем авитаминоз. Витамины принесут пользу, только если пить их строго по рекомендации.

Просроченные лекарства

Держите лекарства в оригинальных упаковках, не пересыпайте в мешочки, пакетики и старые пузырьки - иначе велика вероятность что-нибудь забыть и перепутать. По истечении срока годности лекарства становятся абсолютно бесполезными. При этом продукты их распада способны вызвать серьезные последствия.

Снотворное, седативные и успокаивающие препараты ни в коем случае нельзя сочетать с алкоголем. Лекарства и спиртное и так несовместимы, но с этими группами препаратов риск особенно высок.

Нельзя пить разные таблетки сходного действия, добиваясь скорейшего эффекта. Например, выпили успокоительное, а потом снотворное: вроде бы всего две таблеточки, а эффект получается, как от лошадиной дозы. То же самое касается препаратов, снижающих артериальное давление, действующих на сердце при аритмии (изоптин, обзидан). Вместо получения быстрого эффекта будете вызывать "скорую помощь".

У препаратов с разными названиями может быть одно и то же действующее вещество. Например, парацетамол входит в состав эффералгана, панадола, тайленола, калпола, колдрекса, солпадеина, фервекса и др.

Некоторые лекарства не сочетаются друг с другом. В аннотациях, как правило, это указывается.