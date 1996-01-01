Конец насморку

- Если у вас насморк, закапывайте сок алоэ в каждую ноздрю по 5 капель через 3-4 часа в течение суток. И насморку конец!

Или вот еще рецепт от насморка. Надо взять 4 части сока алоэ, 2 части кашицы из мякоти плодов шиповника, 2 части меда, смешанного в равных пропорциях со свиным нутряным салом, 1 часть эвкалиптового масла. И все это как следует перемешать. Тампоны, смоченные этой смесью, вкладывать в каждую ноздрю поочередно на 15 минут. Процедуру делать несколько раз в день.

Викторина Ильинична, медсестра на пенсии, г. Артем.

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