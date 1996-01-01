Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Крем из столетника
- В молодости я жутко страдал от прыщей и угрей. У кого эта напасть была, тот меня поймет. Ни на танцы сходить, ни с девушкой поцеловаться. Ребята и те от меня шарахались. В нашей деревне таких, как я, за глаза называли "прокаженными". Врачи говорили, что так реагирует кожа на плохое качество воды. И еще советовали есть побольше витаминов. Что я и делал, но все было напрасно. Пока знакомая бабка не рассказала моей матери об очищающем креме из алоэ.
Конечно, поначалу я не поверил в это снадобье. А потом все-таки решил его испытать на себе, терять мне уже было нечего: гнойники осыпали все лицо. И алоэ меня спас! Угри и прыщи навсегда исчезли после 3-х месяцев лечения.
Очищающий крем. Взять 20 мл сока листьев алоэ, 20 гр. меда, 2 яичных желтка, 10 мл подсолнечного масла, 15 гр. пчелиного воска. Воск расплавить на водяной бане и смешать с маслом. К полученному теплому составу постепенно добавлять растертую смесь из желтков, меда и теплого сока алоэ. При тщательном перемешивании образуется однородная масса крема. Крем нанести тонким слоем на лицо и через 30 минут смыть.
Если нет воска, можно срезать с листьев алоэ колючки, снять кожицу, размельчить и полученную массу нанести на лицо на 15-20 минут. Затем омыть лицо теплой водой.
И еще хочу предложить средство из алоэ против ячменя. Лист алоэ вымыть, измельчить и залить 1 стаканом свежей охлажденной кипяченой воды, настаивать 5-6 часов. Процедить и делать примочки к глазам.
Виктор Петрович, г. Дальнегорск.
От редакции: Прежде чем применять советы наших читателей, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"