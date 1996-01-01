Крем из столетника

- В молодости я жутко страдал от прыщей и угрей. У кого эта напасть была, тот меня поймет. Ни на танцы сходить, ни с девушкой поцеловаться. Ребята и те от меня шарахались. В нашей деревне таких, как я, за глаза называли "прокаженными". Врачи говорили, что так реагирует кожа на плохое качество воды. И еще советовали есть побольше витаминов. Что я и делал, но все было напрасно. Пока знакомая бабка не рассказала моей матери об очищающем креме из алоэ.

Конечно, поначалу я не поверил в это снадобье. А потом все-таки решил его испытать на себе, терять мне уже было нечего: гнойники осыпали все лицо. И алоэ меня спас! Угри и прыщи навсегда исчезли после 3-х месяцев лечения.

Очищающий крем. Взять 20 мл сока листьев алоэ, 20 гр. меда, 2 яичных желтка, 10 мл подсолнечного масла, 15 гр. пчелиного воска. Воск расплавить на водяной бане и смешать с маслом. К полученному теплому составу постепенно добавлять растертую смесь из желтков, меда и теплого сока алоэ. При тщательном перемешивании образуется однородная масса крема. Крем нанести тонким слоем на лицо и через 30 минут смыть.

Если нет воска, можно срезать с листьев алоэ колючки, снять кожицу, размельчить и полученную массу нанести на лицо на 15-20 минут. Затем омыть лицо теплой водой.

И еще хочу предложить средство из алоэ против ячменя. Лист алоэ вымыть, измельчить и залить 1 стаканом свежей охлажденной кипяченой воды, настаивать 5-6 часов. Процедить и делать примочки к глазам.

Виктор Петрович, г. Дальнегорск.

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