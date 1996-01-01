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Прощай гастрит!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Уважаемая редакция! Хочу рассказать, как я 15 лет назад вылечила своего зятя от гастрита. Анатолий тогда работал милиционером. Работа у него была нервная, ненормированная, и питаться ему и его коллегам приходилось абы как. Прямо как в сериале "про ментов". Зять шутил, что "от такой сволочной работы у них в отделе все язвенники, гастритчики и неврастеники". Сейчас, слава Богу, он в органах не работает.

Так вот, от гастрита я спасла его обыкновенным столетником алоэ. Посылаю несколько рецептов. Когда-то их мне рассказала моя мама.

- ?Чтобы приготовить лекарство, надо взять 150 гр. сока алоэ, 250 гр. меда, 1,5 стакана вина "Кагор". Смесь настоять в течение 5 дней в темном месте. Принимать по 1 столовой ложке за полчаса до еды 4 раза в день.

-?Взять толстые нижние листья алоэ, мелко нарезать. Смешать 100 гр. нарезанных листьев и 100 гр. меда. Принимать смесь по 1 чайной ложке 3 раза в день за 15 минут до еды. Здесь, как и в первом случае, курс лечения - 3 недели.

-?Сок алоэ в чистом виде принимать по 1-2 чайные ложки 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения - 1-2 месяца.

Галина Трофимовна, г. Владивосток.

От редакции: Прежде чем применять советы наших читателей, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

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