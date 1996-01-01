Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Прощай гастрит!
- Уважаемая редакция! Хочу рассказать, как я 15 лет назад вылечила своего зятя от гастрита. Анатолий тогда работал милиционером. Работа у него была нервная, ненормированная, и питаться ему и его коллегам приходилось абы как. Прямо как в сериале "про ментов". Зять шутил, что "от такой сволочной работы у них в отделе все язвенники, гастритчики и неврастеники". Сейчас, слава Богу, он в органах не работает.
Так вот, от гастрита я спасла его обыкновенным столетником алоэ. Посылаю несколько рецептов. Когда-то их мне рассказала моя мама.
- ?Чтобы приготовить лекарство, надо взять 150 гр. сока алоэ, 250 гр. меда, 1,5 стакана вина "Кагор". Смесь настоять в течение 5 дней в темном месте. Принимать по 1 столовой ложке за полчаса до еды 4 раза в день.
-?Взять толстые нижние листья алоэ, мелко нарезать. Смешать 100 гр. нарезанных листьев и 100 гр. меда. Принимать смесь по 1 чайной ложке 3 раза в день за 15 минут до еды. Здесь, как и в первом случае, курс лечения - 3 недели.
-?Сок алоэ в чистом виде принимать по 1-2 чайные ложки 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения - 1-2 месяца.
Галина Трофимовна, г. Владивосток.
От редакции: Прежде чем применять советы наших читателей, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Положили с "Радиоприбором"