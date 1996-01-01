Очищаем сосуды

Атеросклероз называют болезнью века. А есть ли народные средства от этого недуга? Конечно. Своими советами делится известная во Владивостоке травница Лидия ПАРКИНА.

Боярышник

Настойка плодов на спирту. В 200 мл спирта положить стакан свежих плодов боярышника, предварительно немного их размяв. Настаивать 3 недели, после чего процедить и принимать по чайной ложке с водой до еды на ночь.

0,5 кг зрелых плодов моют и дробят деревянным пестиком, добавляют 100 мл воды, нагревают до 40 градусов и прессуют соковыжималкой. Полученный сок пьют по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой.

Оказывает благотворное действие на сердце, особенно в пожилом возрасте, предотвращает перенапряжение и изнашиваемость сердечной мышцы.

Гречиха

Настой цветков пьют при кашле, склерозе кровеносных сосудов (десертную ложку цветков заварить 0,5 л кипятка, настоять 2 часа в закрытом сосуде, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза - в день).

Чеснок

Свежие луковицы чеснока употребляют при атеросклерозе (по 2 - 3 зубка ежедневно). 1/3 бутылки наполнить порезанным чесноком. Залить водкой или 50-60° спиртом.

Настоять 7 дней в темном месте, ежедневно взбалтывая. Принимать по 5 капель 3 раза в день до еды на чайную ложку холодной воды. Очищает кровеносную систему от всевозможных отложений, снимает повышенное давление, очищает желудок, благотворно действует при спазмах сосудов головного мозга.

Подорожник

Настой и свежий сок из листьев рекомендуется при атеросклерозе. Столовую ложку сухих измельченных листьев заварить стаканом кипятка, настоять 10 минут. Выпить за 1 час глотками - суточная доза. Хорошо вымытые листья нарезать, намять, выжать сок, смешать с равным количеством меда, варить 20 минут. Применять по 2 - 3 ст. ложки в день. Хранить в хорошо закрытой посуде в прохладном темном месте.

Отспазм, одышки. Прекрасное сосудорасширяющее средство.