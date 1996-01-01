Целительница Елена Иванова: Лечу только молитвами

Елена Иванова утверждает, что однажды ей посчастливилось пообщаться с космосом, что во время медитации ее астральное тело отделилось от физического, поднялось до уровня подоконника, а затем стремительно взлетело под потолок. Женщина искренне убеждена, что его перемещением управляли космические силы.

Связь с космосом прервана

Позже с Еленой стали происходить другие феномены. Случалось, что ее душа покидала тело и целительница наблюдала за собой со стороны. Причем, по ее признанию, она находилась в полном сознании и с головой все было нормально. Однажды после такого "душевного путешествия" вдруг заболела руки. Оказалось, что боль стала следствием ожога об лампочку.

Елена говорит очень уверенно, убедительно и, как мне показалось, даже отрепетировано. Тем не менее в ее полеты, хоть во сне, хоть наяву, верилось с трудом. Впрочем, я с ней соглашаюсь, если она действительно летала, то "низенько-низенько", как бурундук в известном анекдоте о прапорщике и молодом солдате.

У нее цепкий, пронзительный взгляд и длинные, иссиня черные волосы. Руки Елены украшают перстни с огромными камнями, по два на каждой руке. На правой - горный хрусталь и "бычий глаз", на левой - магический камень "волосатик" и аметист. Она говорит, что "дико любит камни". Елена искренне верит в Бога, но креста на ней нет. Зато есть маленький крестик с драгоценным камешком на одном из перстней. Она носит черную шляпу с широкими полями, которая ей очень к лицу.

За помощью к врачам Елена обращается только в крайнем случае. Свое здоровье, вот уже 10 лет укрепляет в проруби и ежедневной зарядкой. До 38 лет каждый день бегала по 10 км. Сейчас ей 40 с небольшим.

- До того, как заняться целительством, я 13 лет проработала преподавателем в школе и в Морском лицее, преподавала биологию и была заместителем директора по воспитательной работе. А в 1991 году со мной стали происходить интересные вещи. Я ни с того ни с сего, начала лечить детей, - рассказывает Елена Витальевна.

Как-то на уроке у одного из учеников начались сильные головные боли. Иванова прикоснулась руками к его голове и боль улетучилась. Впоследствии подобные исцеления она совершала еще несколько раз. А потом, насмотревшись по телевизору передач с известным местным магом, она вдруг захотела полетать подобно булгаковской Маргарите. По ее словам, чтобы преодолеть земное притяжение, она медитировала, погружаясь в нирвану, "читала молитвы и просила Бога о помощи". И молитвы до Всевышнего доходили.

Но вскоре, то ли насытившись свободой перемещения в пространстве, то ли утомившись от непонятных явлений, с ней происходящих, Елена, по ее признанию, была готова отдаться в руки врачам. Слава Богу, разум победил.

- Если бы я пошла в психиатрическую больницу, меня бы сразу положили. А в те времена попасть в "психушку" - это печать на всю жизнь. И я пошла в кинотеатр "Нептун" на массовый сеанс экстрасенса Галины Бережной, - вспоминает Елена Витальевна события почти 14-летней давности.

После сеанса Бережная сама подошла к Ивановой. Поначалу к ее словам Елена отнеслась, мягко говоря, скептически. Экстрасенс сказала, что у нее скоро будет "связь с космосом", что ее душа родилась на другой планете и что ТАМ у нее иное имя. И еще Бережная предсказала, что Елена будет лечить людей и станет очень известной. Только надо получить соответствующее образование. Что, кстати, Иванова позже и сделала. Она окончила курсы экстрасенсорики, медицинские курсы, училась в Высшей Школе Магии. Сейчас заочно обучается в эзотерической школе Женевы.

...Однажды ночью во сне Елена услыхала странный мужской голос. - Раз, два, раз, два, - однообразно повторял неизвестный, будто настраивал микрофон.

Иванова проснулась, но голос не исчез. Потом, как она вспоминает, откуда-то полилась очень красивая музыка. Женщина разбудила мужа:

- Послушай, откуда музыка? Неужели не слышишь?

В ответ супруг только буркнул, что нормальные люди в три часа ночи спят. И тут Елена вспомнила "пророчества" Бережной, она испугалась, и :музыка пропала. Как оказалось, навсегда. Больше космос на связь с Ивановой не выходил.

Болезнь - это невыраженная жизнь души

Из школы на вольные хлеба народного целителя Елена ушла в 1996 году. Поначалу домашние, муж и двое дочерей не одобряли ее поступок. "У них даже был стресс". Но потом смирились. Против зова души разве устоишь?

Рассказы о ее способностях разносит цыганское радио. Целительница не рекламирует себя в прессе и не считает себя профессионалом.

- Для этого надо быть святым, - уверена моя собеседница и признается, что было время, когда она тоже была грешна, как все. Сейчас она эти промахи, несдержанность, обиды по пустякам, злость из себя изживает.

... Ее первым пациентом была пенсионерка с диагнозом "стенокардия", которая уже собиралась ложиться в больницу. Но Елене показалось, что в больную вселились бесы и сердце здесь ни при чем. Она стала читать соответствующие молитвы, и тут:

- Бабушка упала, потеряла сознание, и у нее изо рта пошла пена. Я сильно перепугалась! Меня прошиб холодный пот, я стала просить Бога дать ей силы, чтобы она не умерла, - рассказывает Иванова.

Недолго мучилась старушка в ее магических руках: когда женщина очнулась, по ее словам, она увидела СВЕТ, какого не видела никогда. Бесы бабулю покинули, боль в груди прошла, ей стало легко и хорошо:

- Любая болезнь - это невыраженная жизнь души. Когда человек заболевает, значит, он не выполняет задачи своей души. Душа человеку дана для достижения какой-то конкретной цели. Если человек праздно живет, пьет, гуляет, курит, морально разлагается, он начинает болеть, даже если при этом совершает добрые поступки. Но, как известно, иногда добрыми намерениями выстлана дорога в ад. Моя самая главная задача как целителя - не вылечить человека от болезни, а попытаться его обратить к своему внутреннему Богу, - говорит Елена. - Я разговариваю с ним не как целитель, я не гадаю, не колдую и прочей белибердой не занимаюсь. Мне это не надо! Я просто читаю молитвы, а молитвы пробуждают нечто божественное. Когда у пациента возникает отклик на эти молитвы, начинает работать его собственная душа и он выздоравливает.

Действительно, как все легко и просто, и никаких анализов и медикаментов не надо. Как говорит Елена Витальевна, словом Божьим она может избавить человека от многих болезней, даже от неизлечимого псориаза. Кроме вирусных инфекций и онкологии, потому что рак - это кармическое заболевание.

- Пришел ко мне 18-летний парень, а у него все вены исколоты. Сказал, что подсел на иглу с первого раза. Я провела с ним 10 сеансов, и он с иглы слез. Я наблюдала его еще в течение полугода, так вот к наркотикам он больше не вернулся, - рассказывает целительница. - Или обратилась девушка с диагнозом псориаз. Я с ней поговорила, молитвы почитала, и все прошло. Это было 8 лет назад. Сейчас она уже стала мамой и про свою болезнь давно забыла.

Я - хозяйка своей судьбы

Елена Витальевна по гороскопу Лев. В 20 лет, ей казалось, что все дороги перед ней устланы цветами. Жизнь, стараясь доказать обратное, порой подбрасывала почти неразрешимые проблемы. К примеру, в молодости ей нагадали, что у нее будет два брака и ни один не принесет счастья. Поначалу все так и шло. Она дважды выходила замуж и дважды неудачно. А десять лет назад встретила Игоря, своего третьего супруга.

- Однажды я вдруг поняла, что меня запрограммировали. И я тогда решила, что будет так, как я захочу! И что я непременно выйду замуж официально третий раз. И вышла! У меня очень хороший муж. Я не верю астрологическим прогнозам, не собираюсь жить по справочникам и календарям и другим не советую, - сказала на прощанье целительница Елена Иванова.