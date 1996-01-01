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Курение должно умереть
В США неуклонно падают продажи сигарет. В минувшем году они сократились на 5,5%. И это - несмотря на постоянное вливание многомиллионных средств в рекламу. Еще в 2002 г. шесть ведущих производителей сигарет - Brown & Williamson Tobacco, Commonwealth Brands, Liggett Group, Lorillard Tobacco, Altria Group и R.J. Reynolds Tobacco - потратили на популяризацию своей продукции рекордную сумму в $ 12,5 млдр.
При этом значительная часть рекламных бюджетов - около $ 8 млрд - была потрачена на скидки оптовикам и солидным дистрибьюторам, которые, как ожидалось, снизят цены на сигареты для конечных потребителей. Еще $ 1,3 млрд ушло на "подкуп" ритейлеров и на мерчендайзинг, чтобы табачные изделия конкретной марки занимали лучшие места на полках магазинов.
C другой стороны, сократилась доля средств, вложенных в наружную рекламу. Если в 1997 г. она составляла $ 254 млн, то к позапрошлому году она снизилась до $ 132 миллионов. Но, невзирая на все колоссальные вложения, объемы сбыта сигарет в США сокращаются, а промышленные гиганты терпят убытки.
Зато Евросоюз озабочен совсем другой проблемой. Там ищут пути уменьшения количества курильщиков, изобретая порой весьма экзотические способы: даже запугиванием не гнушаются. В рамках антирекламной акции на сигаретных пачках в ряде стран ЕС, в том числе в Ирландии и Бельгии, скоро появятся картинки, после которых не то, что курить - спать перестанешь.
Всего придумано 42 изображения, которые, по мнению разработчиков, должны заставить людей бросить эту пагубную привычку. На выбор предлагаются: фотография больного с раковой опухолью горла; красочный рисунок почерневших от никотина легких курильщика; сморщенное яблоко, намекающее на преждевременное старение кожи и другие "страшилки". Все они в случае утверждения объединенными органами здравоохранения украсят упаковки с табачными изделиями.
Проведением такой антирекламы эксперты ЕС намерены существенно сэкономить деньги налогоплательщиков: по их подсчетам, ежегодный ущерб от лечения болезней, связанных с курением, составляет около 100 миллиардов. А акция, запускаемая в следующем году, обойдется всего лишь в 72 миллиона.
Между прочим, в Канаде подобные картинки печатают на сигаретных пачках уже несколько лет, и специалисты полагают, что данная мера действительно помогает в борьбе с курением.
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