Ольгинские женщины остались без роддома

По решению краевого департамента здравоохранения в стационаре ольгинской райбольницы сохранили лишь 4 койки для беременных женщин с патологией, но рожать их все равно направляют в Кавалерово.

На нужды роддома ольгинской больнице ежемесячно требуются 60 тыс. руб. Не хватает необходимого медоборудования, техники и медикаментов.

В таких условиях можно оказывать помощь разве что абсолютно здоровым женщинам.

Поэтому и преподнесен такой "подарок" накануне 100-летнего юбилея больницы, который будут отмечать в декабре нынешнего года.