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Ольгинские женщины остались без роддома
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
По решению краевого департамента здравоохранения в стационаре ольгинской райбольницы сохранили лишь 4 койки для беременных женщин с патологией, но рожать их все равно направляют в Кавалерово.
На нужды роддома ольгинской больнице ежемесячно требуются 60 тыс. руб. Не хватает необходимого медоборудования, техники и медикаментов.
В таких условиях можно оказывать помощь разве что абсолютно здоровым женщинам.
Поэтому и преподнесен такой "подарок" накануне 100-летнего юбилея больницы, который будут отмечать в декабре нынешнего года.
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