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Здоровье из космоса
Третий год в Дальнегорске практикует магистр космоэнергетики, целитель Ольга НЕБЕСНАЯ. Что это за метод лечения, чем он отличается от других? Об этом наш корреспондент беседует с Ольгой.
У меня не было цели лечить
- Ольга, чем вы отличаетесь от экстрасенсов?
- Я не экстрасенс, а космоэнергет. Это значит, что я не накачиваю пациентов собственной энергией, а всего лишь проводник энергии космоса, открывающий человеку доступ к космическим каналам, лечебным и магическим частотам.
Как правило, люди приходят на прием с целым букетом заболеваний. Я открываю им доступ к космическим каналам, причем один канал может действовать на все органы. Постепенно не только восстанавливается здоровье, но идет улучшение судьбы, качества жизни. Кому-то повышают зарплату, кого-то переводят на другую, выше оплачиваемую работу, у кого-то муж перестает пить...
- У кого вы учились?
- Основатель космоэнергетики в России - доктор физико-математических наук, академик. Владимир Петров, проводивший семинары во Владивостоке. Он дает посвящения ученикам в космические каналы. Я сначала прошла посвящение в мастера, затем - в магистры. Дальше в табели о рангах идет прогрессор, такой в крае один - это руководитель владивостокского салона космоэнергетики Анатолий Эстрин, куратор Дальнего Востока.
- Сколько лет вы практикуете?
- Третий год. Но накапливала знания и опыт задолго до этого. С детства проявились определенные способности к предсказаниям, необычным снам. Благодаря астральным путешествиям я могу, просто закрыв глаза, попасть в любую точку планеты. Сегодня лечу в Париж, завтра - в Венецию. Прошла через йогу, изучала опыт других целителей, лечение травами, метод РЕЙКИ, методики дыхания по БУТЕЙКО, СТРЕЛЬНИКОВОЙ. И пришла к выводу, что космоэнергетика - самый оптимальный способ воздействия на человека. Я занималась прежде всего для собственного развития, у меня не было цели лечить. Но знания, которые я накопила, уже не могли приносить пользу только мне и моим близким, появилась потребность в их практическом применении.
Диагнозы придумали врачи
- Каждый ли может стать космоэнергетом?
- При желании любой человек может пройти посвящение у магистра или прогрессора космоэнергетики в тот или иной лечебный канал и самому себя лечить.
- Проводите ли вы диагностику?
- Нет, диагнозы придумали врачи. Космические частоты лечат не один орган, а человека в целом. Чаще всего уже после первого сеанса люди отмечают улучшение психологического, эмоционального состояния, проходит депрессия, восстанавливается сон. Язвы желудка, гастриты лечатся за 3-4 сеанса. Кисты, опухоли рассасываются подольше, костно-мышечная система требует еще более длительного воздействия.
- А более конкретные примеры можно привести?
- Конечно. Обратилась за помощью женщина, 24 года отработавшая бухгалтером. Жалобы на боль в почках, головные боли, расстройство сна, повышенную нервозность. После курса лечения заявила: "Все, увольняюсь с работы, начинаю новую жизнь, займусь частным предпринимательством, буду ездить в Китай за товаром и работать на себя. Я поняла, что жила не так, как хотела бы". Сейчас она открыла торговую точку, о своих болезнях даже не вспоминает. Однажды ко мне обратилась 72-летняя бабушка. В правой почке - киста 3 см, в левой - камень 3 см, высокое давление, бессонница, еще и сын пьет. Прошла она 3 курса по 5 сеансов, сделала УЗИ: киста рассосалась до 0,5 см, от камня остался песок. Бабуля не поверила и сделала повторное УЗИ - результат тот же. И она вернулась ко мне уже другим человеком - радостным и энергичным. А в первый раз пришла настоящая баба-яга - злая на весь свет, раздраженная.
Другой случай: попросила помочь мать 17-летнего юноши, попавшего в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Парню сделали трепанацию черепа, осколки кости попали в мозг. Обычно при таких травмах не выживают. Сначала я поработала с ним дистанционно: для космоэнергии нет расстояний и преград. Потом навестила его в больнице. Через три дня, к удивлению всех, юношу перевели в обычную палату, а через 3 недели выписали. Правда, ему предстоит еще одна операция.
- Что бы вы посоветовали читателям? Может, у вас есть какие-то оздоровительные рецепты?
- Мне нравится изречение одного древнего философа: "Если ты заболел - измени питание. Не помогает - измени образ жизни. Если и это не помогло - обратись к врачам".
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