От голливудской до картофельной

Диеты разные нужны, диеты всякие важны. Да и как обойтись без них, родимых, если позарез нужно похудеть, а ничто другое не помогает. Зато как превосходно начинает выглядеть человек, обуздавший свой аппетит, и какое неподдельное восхищение и уважение у нас с вами вызывает!

Но какую же из них выбрать, чтобы, как говорится, раз - и наповал. Не лишне, наверное, будет перепробовать их все. Ну не сразу, конечно, а по очереди. Не сработает одна - поможет другая.

Тем более что выбирать-то есть из чего. Только широко известных набирается два десятка, от самых суровых и скучных до экзотических и вряд ли приемлемых для простого смертного. А сколько еще индивидуальных методик похудения с помощью определенного питания, так сказать, эксклюзивных!

Но мы сейчас поговорим о наиболее популярных из них и начнем со злополучной белковой диеты, которая так подвела мою подругу. Эта система предполагает употребление в пищу мяса (преимущественно курицы и телятину) и рыбы с большим количеством овощей, овощных салатов и фруктов. Голодным при таком питании уж точно не останешься, но, согласитесь, что удовольствие, называемое белковой диетой, не из дешевых. При этом нельзя есть хлеб, булки, пирожные, макароны, картофель, растительное масло и жир. Снижение веса неминуемо за счет потери воды. Однако более двух недель на такой диете находиться нельзя, так как она может нарушить водный баланс, обострить заболевания суставов и спровоцировать развитие остеопороза вследствие значительной потери кальция. Поэтому, при соблюдении такой диеты, необходимо употреблять кальциевые пищевые добавки.

Сродни белковой яичная диета, при которой, как вы уже догадались, нужно есть яйца, яйца и одни только яйца: Тошнить от одного вида яиц, говорят, начинает уже дня через три. Сопровождаться поглощение яиц должно небольшим количеством зелени и фруктов. Нельзя то же самое, что и при белковой диете. На мой взгляд, скучная, неинтересная диета. И настроение при ней соответствующее.

Голливудская диета также предполагает отказ от углеводных продуктов, но фишка ее заключается в неограниченном употреблении всевозможных экзотических продуктов, что автоматически делает эту систему неприемлемой для нашего брата россиянина по причине баснословной дороговизны этих продуктов. Одни устрицы, папайя и авокадо чего только стоят! Но в них-то как раз и содержатся вещества, самостоятельно сжигающие жир, и баснословные деньги, хочется добавить. При этом нельзя есть плебейскую пищу. Какую? Да ту, что едят все нормальные люди. Похудеть можно быстро, потому что деньги кончатся и есть станет вообще нечего.

Милое дело - картофельная диета. Как говорится, дешево и со вкусом. Этот как раз углеводная диета, самая демократичная из всех и, пожалуй, самая симпатичная. Едим все, что можно сотворить из картошки, плюс немного творожка, домашнего йогурта и обезжиренного молока. Витаминов в такой диете маловато, поэтому сидеть на ней можно не больше двух-трех дней, но пару-тройку килограммов сбросить все же можно успеть. Наша диета, чего уж тут говорить.

(О других диетах мы расскажем в следующем номере "ДВ лечебника".)