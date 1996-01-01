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10 мифов о женском алкоголизме
Если женщина не согласна с близкими, которые говорят ей, что она пьет слишком много или часто, это верный признак того, что у нее развивается алкогольная зависимость.
Миф 1
Женщины спиваются на почве душевной травмы
Женщины склонны драматизировать ситуацию, но причина алкоголизма не в этом. Предпосылки женского алкоголизма - в нерешении реальных проблем. Женщина выпивает, чтобы получить определенное душевное состояние. Без алкоголя жизнь кажется ей постной, а когда она выпьет - ей становится интересным то, что в трезвом состоянии не интересует.
Миф 2
Дорогой и качественный алкоголь безвреден
Главное - это доза, систематичность и потребность в опьянении. Состояние опьянения лишает женщину самокритичности, изменяет ее мироощущение. Ей кажется, что она просто хорошо проводит время за бокалом дорогого напитка, а на самом деле - уже пьет.
Миф 3
Алкоголички спят под забором и бомжуют
Пьют и королевы, и нищие. Дно у каждой свое. Но пьяных бомжих мы видим на улице, а упившаяся бизнес-леди или жена нового русского отсыпается дома. На диагнозе это не отражается.
Миф 4
Существует "безопасная" доза алкоголя, от которой не сопьешься
Безопасная доза для женщины действительно существует: две единицы алкоголя в день. Одна единица - это 125 мл вина крепостью 9%, или 0,5 литра пива. Однако когда в бокале оказывается вино крепостью 12%, два раза его наполнить - и это уже три единицы. Наши дамы не пытаются вникать в математические тонкости и наливают, что выставлено на стол, поэтому, по статистике, 25% молодых женщин регулярно пьют в два раза больше нормы.
Миф 5
Алкоголички - редкость
Увы! Женщины пьют, и еще как. Но в их голове прочнее сидят образ зеленого страшилища с бутылкой из школьного учебника по биологии и мужские фразы о том, как омерзительна пьяная женщина. Если заподозрили близкого человека в алкоголизме, ни в коем случае не пытайтесь ее обвинять, разоблачать, тем более что она все будет отрицать. Важно выработать в ней желание лечиться, без которого все ваши ухищрения все равно окажутся бесполезными".
Миф 6
К бутылке прикладываются в основном дамы бальзаковского возраста
Алкоголички в последнее время заметно помолодели - к наркологам попадают даже 13-летние пациентки. Алкоголизмом может заболеть любой при систематическом употреблении спиртного - два раза в неделю и чаще, когда питие становится системой: выходные - надо выпить, после работы или учебы - заглянуть в бар. У женщины организация нервной системы такова, что она сопьется быстрее мужчины. Хотя сроки весьма и весьма условны, считается, что путь мужчины к алкоголизму занимает десять лет, женщины - полгода-два года.
Миф 7
Женский алкоголизм неизлечим
Алкоголизм относится к числу хронических заболеваний, точно так же, как сахарный диабет или бронхиальная астма, поэтому об излечении врачи никогда не говорят. Их цель - добиться ремиссии заболевания, в случае с алкоголизмом - трезвого образа жизни. Эффективность лечения, как и при других болезнях, напрямую связана с тем, насколько своевременно оно было начато.
Миф 8
Алкоголь придает сексуальности
Воздействуя на определенные рецепторы мозга, спиртное в небольших (!) дозах усиливает у женщины сексуальное влечение, раскрепощает ее, делает веселой и остроумной. Однако у многих мужчин подвыпившая дама вызывает куда меньше интереса, чем трезвая.
Миф 9
Спиртное помогает справиться со стрессом
В малых дозах алкоголь действует как стимулятор, позволяет снять напряжение и расслабиться. В больших дозах действие "лекарства" меняется на прямо противоположное и алкоголь "работает" как депрессант, подавляя интерес к жизни и яркость красок.
Миф 10
Алкоголь полезен для здоровья
Одно из самых опасных заблуждений, потому что алкоголь полезен в дозе, ровно в два раза меньше дозы безопасной, то есть один бокал вина в день или четверть литра пива в день.
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