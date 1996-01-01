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Морская вода - эликсир красоты
Если вы хотите, чтобы вода оживляла основные функции и делала ткани упругими, она должна быть ощутимо холоднее тела. Потому что лишь небольшой температурный шок заставит кровеносные сосуды отреагировать. Это поддержит их в эластичном состоянии, что в свою очередь обеспечит коже хорошее кровоснабжение.
Так что никогда не надо отказываться от холодного обливания после душа или ванны. Если у вас проблемы с холодной водой, можно делать следующее: утром, встав с постели, еще теплое тело обтереть полотенцем, смоченным в холодной воде.
Если даже обыкновенная вода способна придать вам красоты, то морская вода в этом смысле - просто косметический лосьон. Она содержит множество незаменимых минеральных веществ, которые способны проникать в кожу и снаружи. Но самое ценное в морской воде то, что она соленая. Это приводит в действие физический процесс, называемый осмозом. Химические реакции заставляют клетки выводить наружу влагу из глубинных слоев ткани. Это обезвоживает рыхлые ткани, столь типичные для целлюлита, расшлаковывает их и укрепляет. Кровоснабжение и увлажнение верхних слоев кожи улучшается.
Но чтобы этот эффект наступил, недостаточно окунаться в море ненадолго, от случая к случаю. По меньшей мере, двадцать минут в день нужно проводить в воде. Если вы не плаваете, то используйте массажирующее действие прибоя.
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