Снимаем стресс по-китайски

Что делать, если вы попали в сложную ситуацию, когда надо что-то сказать, ответить или принять решение, а у вас слова в горле застряли?

Что советует делать в такой ситуации китайский врач? Приводим ряд упражнений, рекомендованных Йосиро Цуцуми - автором пальцевого самомассажа.

Упражнение 1. Раскройте ладонь левой руки и слегка нажмите на точку концентрации внимания, расположенную в середине ладони, большим пальцем правой руки. Повторите это упражнение 5 раз. При нажатии сделайте выдох, при ослаблении усилия - вдох.

Упражнение делайте спокойно (не нервно), не торопясь. То же самое сделайте для правой руки.

Упражнение 2. Перед ответственным выступлением, чтобы не волноваться, сожмите пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. Сделайте выдох и спокойно, не торопясь, с усилием сожмите кулак. Затем, ослабив усилие, сделайте вдох. Повторите это упражнение 5 раз. Выполнение упражнения с закрытыми глазами удваивает его эффект.

Как устранить психическое напряжение

Китайская медицина утверждает, что психической деятельностью управляет не голова, а внутренние органы. Между пальцами и психикой существует тесная связь, используя которую можно гармонизировать внутренние органы, а через них и психику. В предлагаемой методике для снятия нервного напряжения используется упражнение с обычными грецкими орехами.

Упражнение 1. Берем два ореха в ладонь. Делаем ими круговые движения, удерживая орехи в каждой ладони.

Упражнение 2. Кладем орех на раскрытую ладонь со стороны мизинца. Ладонью другой руки слегка нажимаем и делаем орехом круговые движения в течение 3 минут.

Упражнение 3. Слегка массируйте кончик мизинца.

Снимаем нервную усталость

Длительная психическая нагрузка заставляет работать только один симпатический нерв. А это вызывает сокращение мышц и утомление организма. Длительное сокращение мышц приводит к одеревенению тела и неуклонно ведет к неврозу. Надо, ох как надо, уметь снимать эту нервную усталость. Ниже приводится один из вариантов, направленный на активизацию деятельности переутомленных надпочечников.

Упражнение 1. Точки меридиана сердца находятся на мизинце. На них и будем воздействовать. Для этого необходимо тщательно массировать оба мизинца.

Упражнение 2. Поднимите руки над головой. Сцепите их друг с другом кончиками пальцев и тяните попеременно вправо и влево. При этом наклоняйте и тело в ту или иную сторону. Потягивайте руки в каждую сторону в течение 5 секунд. Наклоны тела делайте по 3 раза в каждую сторону.