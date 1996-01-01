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Волшебный корень

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Аир - многолетнее травянистое растение с толстым ползучим разветвленным корневищем, от которого идут вниз многочисленные мелкие корни. Цветет растение с конца мая до середины июля. На территории Дальнего Востока плоды созревать не успевают, растение размножается вегетативно.

В медицинской практике применяются препараты из корневищ аира. Их используют главным образом при пониженной секреторной активности желудка. Принято считать, что эффект в данном случае достигается благодаря акорину, присутствующему в корневищах. Обладая горьким вкусом, он рефлекторно стимулирует желудочную секрецию и при этом повышает аппетит.

При гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки благоприятное действие оказывают дубильные вещества, содержащиеся в корневищах. Препаратам аира присуще фитонцидное действие. Они активны в отношении стрептококков, ряда спорообразующих и анаэробных микробов, микобактерий туберкулеза.

Аирное масло включено в состав комплексного препарата "Энатин", применяемого при мочекаменной и желчекаменной болезнях. Оно входит в состав некоторых медикаментов, используемых при вирусном гепатите, для укрепления волос, в качестве ароматического средства его применяют в парфюмерной промышленности, при производстве ликеров и ряда других напитков.

Кроме того, было установлено, что спиртовой экстракт корневищ аира обладает седативным, снотворным, а при определенных условиях - и некоторым болеутоляющим действием.

Эфирному маслу аира и его препаратам свойственно спазмолитическое и гипотензивное действие, однако активность его ниже, чем у растительного алкалоида папаверина. В народе препараты аира употребляли как рвотное, слабительное, мочегонное, местное антисептическое, отхаркивающее, тонизирующее, седативное, противосудорожное, жаропонижающее, снотворное, болеутоляющее, спазмолитическое и стимулирующее средство, а также при малярии, обмороках, цинге, туберкулезе легких, импотенции и многих других болезней,

В качестве местного средства их применяли при опухолях, зубной боли, неприятном запахе изо рта, инфицированных ранах и язвах, гинекологических заболеваниях, скрофулезе, фурункулах.

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