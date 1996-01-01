Как прожить без воды?

Каждая приморская семья решает водную проблему по-своему: кто-то едет с канистрами на проверенный источник, кто-то предпочитает заказывать воду на дом, кто-то ставит на краны фильтры. А вот сразу использовать воду из-под крана уже мало кто решается.

Это и понятно. Кому захочется пить мутную, с повышенным содержанием железа жидкость? По утверждению специалистов, железа в ней много из-за изношенных и подверженных коррозии труб водоводов, которые требуют замены уже лет двадцать. Отсюда же особый привкус приморской воды.

Мутность означает наличие микроорганизмов и микрофлоры, она может быть патогенной. Особенно мутность возрастает во время весеннего паводка. Санитарные врачи весной рекомендуют увеличивать количество хлора на очистных сооружениях, но до определенного предела. Дело в том, что хлорка, взаимодействуя с органикой, дает соединения углеводородов, которые также опасны для здоровья человека.

Постоянный контроль за водой ведет санитарно-гигиеническая лаборатория Центра Госсанэпиднадзора Приморского края.

- Наша лаборатория ежегодно выполняет около 13,5 тысячи исследований образцов питьевой воды. Специалисты берут в день до 59 проб из источников централизованного, децентрализованного снабжения и разводящей сети и тупиковых колонок и исследуют их по санитарно-химическим показателям, - говорит заведующий лабораторией Александр Глушак. - Надо отметить, что за последние пять лет удельный вес проб, не соответствующих санитарным требованиям, уменьшается.

Ртуть из-под крана

В 2004 году Госсанэпиднадзор Приморья регистрировал до 40% проб, не соответствующих санитарным требованиям по химическим показателям. В зоне риска - Владивосток, Спасск-Дальний, Хорольский, Черниговский, Партизанский и Пожарский районы. Речь идет о повышенном содержании химических примесей в водопроводной воде. Кроме самого распространенного в крае железа превышено допустимое содержание марганца. Его в прошлом году обнаружили в воде Михайловского и Октябрьского районов, а также в Партизанске. А в питьевой воде Хорольского района "зашкаливает" фтор, что также для здоровья очень вредно.

По микробиологическим показателям хуже всего дело обстоит на территории Октябрьского - 37% (проценты - это удельный вес проб, не соответствующих нормам), Хорольского - 33%, Анучинского - 27% и Надеждинского районов - 25%. Специалисты констатируют повышенное содержание бактерий и микробов, в основном кишечной палочки. Рост ее числа приводит к инфекционным заболеваниям: дизентерии и гепатиту. Как известно, в Приморье свирепствует гепатит "А". В прошлом году вспышки этого заболевания отмечались в Хороле и Кировском районе. Санитарные врачи сошлись во мнении, что причина - в воде, которую централизованно подают в дома жителей районов.

Чрезвычайная ситуация сложилась прошлым летом на острове Попова. За свою 25-летнюю практику заслуженный санитарный врач РФ Александр Глушак с подобным ЧП столкнулся впервые. На острове в водоводе обнаружили ртуть. К счастью, ни до летального исхода, ни до тяжелых отравлений дело не дошло. Однако вопрос остался открытым: как ядовитый металл туда попал?

Хранению не подлежит

Многие офисы краевого центра хоть и пользуются водой от центрального водоснабжения, но подвергают ее дополнительной очистке. Такую заботу о сотрудниках в краевом центре госсанэпиднадзора только приветствует, как и применение индивидуальных фильтров очистки воды дома. Здесь главное - следовать инструкции и регулярно менять или промывать угольные фильтры. В противном случае сам фильтр начнет "пачкать" воду.

- Если вы не пользуетесь фильтрами, мы рекомендуем воду из-под крана перед употреблением отстаивать и кипятить, - говорит Александр Глушак. - Но не надо ее держать в ведрах или бутылях по 10 суток! Время отстаивания воды достаточное для того, чтобы крупные частица опустились на дно, это час - полтора. Максимум - 24 часа. Через сутки-двое в этой воде, если она к тому же стоит на свету, будет развиваться другая микрофлора, появятся уже свои микроводоросли и микроорганизмы. Такая вода вам здоровья не принесет.