Воспалился нерв - тяни ноги

- В 2003 году у меня воспалилось окончание седалищного нерва. Жуткое, надо сказать, дело! Утром встаю и не могу наступить на пятку. Немного разойдусь - становится легче. Долго хожу - боль усиливается. С базара еле дохожу домой часа за два. Сяду - еще сильней болит, нерв-то седалищный! Лягу - тоже нет облегчения. В общем, замкнутый круг - ни ходить, ни лежать, ни сидеть...

Промучился я так год. Пока не стал заниматься физкультурой. Точнее, стал делать упражнения на растяжку. Называется оно "мягкий знак" - лежишь в постели на спине, одну ногу слегка сгибаешь, а другую сильно-сильно вытягиваешь вниз. И держишь так, пока терпения хватит, хоть минуту, хоть полчаса. При этом можно слегка шевелить позвоночником из стороны в сторону, как бы проверяя степень натяжения. Это упражнение называют "золотая рыбка".

Начинать надо осторожно, чтобы не перетянуть и ничего не разорвать, чтобы не было сильной боли или судорог. Обычно я это делаю утром. Я одну ногу держу 5-10 минут, потом столько же другую. Делаю каждый день или через день. Улучшение я почувствовал сразу...

Игорь Николаевич, г. Фокино.

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