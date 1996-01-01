Луковое желе против псориаза

- В прошлом году по направлению нашего районного врача я в городской больнице снимал обострение псориаза. Эти болячки доставали меня каждую зиму - и на голове, и по телу, и даже в паху. Две недели провалялся, а результата никакого. Потом одна знакомая посоветовала мне полечиться... луком с солью.

Сначала я не внял ее совету, а потом от безысходности попробовал. Результат уничтожил все мои сомнения.

В ванне с горячей водой (сколько можно терпеть) растворите пачку соли и лежите 15 минут. Голову тоже намочить. После принятия ванны не вытираться, а просто обсохнуть. После чего втирать в высохшую голову пропущенный через мясорубку репчатый лук. Также эту кашицу наносит на все тело. Луковый бальзам должен быть свежим! Через 30 минут счесываешь его с головы, а тело обтираешь марлей. И до следующего утра не мыться!

Утром берешь 500 граммов чистотела, летом - свежего, зимой - сухого, заранее заготовленного, запариваешь, даешь отстояться, охладиться и этим отваром смываешь оставшуюся соль и луковое желе. А на третий день моешься слабым раствором марганцовки с мылом. В течение недели получается три ванны.

За две с половиной недели я сделал семь процедур. Для закрепления результата можно повторить процедуры еще недельку.

Григорий Витальевич, пос. Козьмино.

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