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Подорожник с медом - язве конец

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- В середине 60-х годов я служил в Погранвойсках на Алтае. Наша застава дислоцировалась высоко в горах, почти у самых ледников. Сами понимаете, до цивилизации далеко, артисты к нам не приезжали, почта и то приходила раз в две недели. Даже начальство нас своим вниманием не баловало. Командир шутил, что у генералов давление, а мы очень высоко забрались, поэтому здоровье им дороже.

Единственным нашим развлечением тогда было... пчеловодство, которым нас заразил старшина Евграфов. Интересно, где он сейчас? Старшина был родом с Западной Украины, а там, по его словам, каждая семья держала пасеку. Он, кстати, возвращаясь из отпуска, и пчел оттуда привез. Естественно, опять же по его словам, где мед, там и медовуха. Но до этого у нас на заставе дело не доходило, хотя у каждого бойца было по три, а то и по пять ульев. Мы за ними ухаживали и даже соревновались, чья пчелиная семья принесет больше меди.

Тот же старшина Евграфов научил нас некоторым медицинским снадобьям с использованием меда. Одно из них, подорожник на меду, много лет спустя избавило меня от операции. Приготовить его проще простого.

Листья подорожника тщательно моете и мелко-мелко режете. Можно прокрутить через мясорубку. Полученной массой (вместе с соком) заполняете, не утрамбовывая, любую емкость, лучше трехлитровую банку, и заливаете туда мед. Мед должен скрыть подорожник. Затем банка закрывается крышкой и ставится в прохладное темное место для настоя. Через три недели снадобье готово.

Употреблять по одной столовой ложке утром натощак, до еды, запивая водой. Подорожник на меду - это кладезь витаминов и самое эффективное средство для избавления от язвы желудка и прочих заболеваний органов пищеварения. Мы на заставе ели это снадобье круглый год. И никто не страдал расстройством желудка.

Виктор Роговцев, бывший пограничник, пос. Врангель.

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