Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Подорожник с медом - язве конец
- В середине 60-х годов я служил в Погранвойсках на Алтае. Наша застава дислоцировалась высоко в горах, почти у самых ледников. Сами понимаете, до цивилизации далеко, артисты к нам не приезжали, почта и то приходила раз в две недели. Даже начальство нас своим вниманием не баловало. Командир шутил, что у генералов давление, а мы очень высоко забрались, поэтому здоровье им дороже.
Единственным нашим развлечением тогда было... пчеловодство, которым нас заразил старшина Евграфов. Интересно, где он сейчас? Старшина был родом с Западной Украины, а там, по его словам, каждая семья держала пасеку. Он, кстати, возвращаясь из отпуска, и пчел оттуда привез. Естественно, опять же по его словам, где мед, там и медовуха. Но до этого у нас на заставе дело не доходило, хотя у каждого бойца было по три, а то и по пять ульев. Мы за ними ухаживали и даже соревновались, чья пчелиная семья принесет больше меди.
Тот же старшина Евграфов научил нас некоторым медицинским снадобьям с использованием меда. Одно из них, подорожник на меду, много лет спустя избавило меня от операции. Приготовить его проще простого.
Листья подорожника тщательно моете и мелко-мелко режете. Можно прокрутить через мясорубку. Полученной массой (вместе с соком) заполняете, не утрамбовывая, любую емкость, лучше трехлитровую банку, и заливаете туда мед. Мед должен скрыть подорожник. Затем банка закрывается крышкой и ставится в прохладное темное место для настоя. Через три недели снадобье готово.
Употреблять по одной столовой ложке утром натощак, до еды, запивая водой. Подорожник на меду - это кладезь витаминов и самое эффективное средство для избавления от язвы желудка и прочих заболеваний органов пищеварения. Мы на заставе ели это снадобье круглый год. И никто не страдал расстройством желудка.
Виктор Роговцев, бывший пограничник, пос. Врангель.
От редакции: Прежде чем применять советы наших читателей, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин