Пловец-экстремал Нина Калинина: От гипертонии спасаюсь в проруби

Пенсионерка из поселка Врангель Нина Калинина попала в книгу российских рекордов "Диво" благодаря... своей гипертонии. Как самая пожилая пловчиха, установившая личный рекорд в зимнем марафонском заплыве. В 75 лет Нина Александровна проплыла по реке Сунгари (Китай) 8 километров при температуре воды плюс 8 градусов.

На самом деле на тот момент старушка-рекордсмен была абсолютно здорова. А гипертония, хандра и прочие болячки ушли, как только она стала заниматься зимним плаванием на длинные дистанции. В 85 - ягодка опять!

- Впервые Нина Александровна, спортсменка, пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны и просто хороший человек, рискнула окунуться в холодное море, когда ей стукнуло... 72 года. Тогда вся ее пенсия уходила на лекарства.

- О плавании я вообще не помышляла. Даже по телевизору спортивные программы не смотрела, а все больше душевные сериалы. А тут умер муж, и такая тоска на меня накатила. Скучно стало без него. Думаю, потопчу еще с годик землю и к супругу на небеса отправлюсь. Да и болячки одолевать стали. Возраст-то не девичий. Не поверите, я без врачей и шагу не могла ступить, - вспоминает Нина Александровна.

Действительно, сегодня в то, что у такой энергичной женщины были проблемы со здоровьем, верится с трудом. Ее двухкомнатная квартира скорее напоминает музей славы отечественной спорта, чем жилье пенсионерки. Стены украшают медали, вымпелы, грамоты, фотографии. На полках старенького серванта теснятся кубки, сувениры и памятные подарки. А сама хозяйка этих сокровищ в пестром китайском спортивном костюме ничуть не похожа на 85-летнюю женщину. По медицинским, физиологическим и моральным показателям Калинина утрет нос любой сверстнице. А про ее сверстников я и не говорю. Мужики, как правило, до такого возраста редко дотягивают.

...Когда пенсионерке Калининой стало совсем невмоготу, а от головных болей хотелось избавиться любым способом, ее дочь Людмила, руководитель клуба "Марафонское зимнее плавание", сказала:

- Мама, давайте займемся спортом, будем плавать.

Водное крещение Нина Александровна приняла в эстафете "Находка - Береговое". Это было в апреле 1992 года, температура воды - плюс 9. Она без какой-либо подготовки проплыла 10 минут и ...выполнила норму опытного спортсмена. Просто нырнула и поплыла. По словам пловчихи, более всего в тот момент она боялась не холода, а глубины. "Вдруг кто-нибудь под водой схватит за ногу". С того дня Калинина плавает каждый день - зимой, и летом. И говорит, что от воды ее не оторвать. И еще вспоминает, как потом долго не могла отстирать купальник от нефти.

Куда делись аквалангисты?

В 1942 году Нина ушла на фронт добровольцем и после обучения в спецшколе попала на передовую радисткой. Служила толково и награды получала заслуженно. На хрупких девичьих плечах вынесла столько, что не под силу некоторым мужикам. Порой казалось, что изменчивая солдатская судьба даже оберегает девушку. Не брали ее ни снаряды, ни шальные пули. А за год до конца войны, во время бомбежки, Нину контузило и завалило землей. Пять дней и ночей врачи боролись за ее жизнь и сумели-таки вытащить с того света. Потом почти год она, парализованная и глухонемая, провела в госпиталях.

- Ко мне каждый день приходил профессор и заново учил разговаривать, - рассказывает Нина Александровна. - Наверное, ему приятно было со мной общаться. Это ведь сейчас я за второй сорт сойду, а тогда молоденькая была и хорошенькая. Когда выписывалась из госпиталя, мне врачи советовали как можно больше говорить. Вот с тех пор я все время говорю и говорю. Меня в поселке так и кличут: "Ходячая реклама". Я ведь во многих местах была и видела много интересного. Только в Китае со спортивными делегациями побывала больше 20 раз. Я у них уже как своя. Китайцы называют меня "мамочка Нина".

...Одно из последних ее спортивных достижений - две золотые медали, заработанные на Олимпиаде в Даляне (бывший Порт-Артур) в октябре прошлого года. Тогда Калинина обошла соперников в заплыве 2 на 100 метров. По ее словам, "вода в Желтом море была противно теплой, плюс 14".

- В Олимпиаде участвовало четыре тысячи человек из 14 стран и со всего Китая. Мы были очень довольны, что наша команда из маленького поселка представляла большую Россию, - вспоминает спортсменка.

Надо сказать, что организаторы соревнований очень переживали, как проплывет дистанцию 84-летняя пловчиха. Все-таки море - это не крытый бассейн. И, когда она нырнула, следом за ней нырнули два спасателя в аквалангах.

- Мне осталось до финиша метра полтора или два. Чувствую, все не доплыву, нет сил. Я взмолилась, Николай Угодник, батюшка, помоги сделать один рывок. И вы знаете, меня снизу какая-то сила как подтолкнет! И я доплыла.

"Мамочка Нина" финишировала первой, а куда подевались аквалангисты, она до сих пор не может сообразить.

Бабушка-марафонец - одна на весь мир

По мнению Нины Александровны, заниматься закаливанием надо, "когда совсем приспичит". Она говорит, что наши люди начинают закаляться не от сладкой жизни. Русский народ лезет в воду или топиться, или за удовольствием.

- Если врачи махнут на тебя рукой, спишут с белого света, значит, пришла пора - в ледяную купель. Только о холоде во время заплыва ни думать, ни говорить нельзя. Когда плывешь, надо это слово вообще забыть. Представь, что ты погружаешься в теплую ванну, и плыви себе на здоровье, - советует пловчиха.

На соревнованиях она за скоростью не гонится. И вовсе не из-за того, что молодым нужны рекорды и почести, а у нее все это есть. Просто Нина Александровна знает, в этом виде спорта ей конкурентов нет. Бабушка-марафонец - одна на весь мир. Однажды она после 500-метрового заплыва приняла участие в забеге на пять километров. И пробежала всю дистанцию без подготовки. Захотела - и побежала.

В конце встречи Нина Александровна пожелала читателям поменьше закладывать за воротник и чаще встречаться с водой. В ней - вся сила жизни.

- В октябре прошлого года марафонцы из Врангеля снова ездили в Китай за медалями. Само собой, Нина Александровна Калинина, член Международной ассоциации "Марафонское зимнее плавание", без наград не осталась.