Восток - дело лечебное

По какой причине россиян тянет отдыхать в Китай? Вилка цен за 2 недели отдыха в ближнем зарубежье колеблется в пределах от 400 у.е. в Удаляньчи до 1200 у.е. на Санье. За эти же деньги в Шмаковке или Кульдуре можно отдыхать в два раза дольше. Да и оздоровиться ничуть не хуже: российские медики, которых задевает повальная непатриотичность сограждан, считают, что на самом деле наши люди едут в КНР "отовариться" и за чудом.

Мы не волшебники

Если с "шоппинг-терапией" все ясно (грех обойти стороной торговые центры Харбина), то вера в чудеса китайской медицины преувеличена, считают представители отечественной медицины. Уповать на китайскую медицину как на стопроцентное средство излечения от всех-всех болезней простите, глупо.

Тем не менее, люди верят. Хотя аргументов всего два: методам лечения уже 5 тысяч лет плюс их все хвалят.

Лекарям из соседнего государства приписывают невероятные способности: от сведения юношеских прыщей за один сеанс иглоукалывания до полного излечения отверженных официальной медициной заболеваний.

Российские врачи не против так называемой "нетрадиционной медицины". Они даже согласны с диагностикой по пульсу и восточными методами лечения экземы. Но при этом они настойчиво рекомендуют не впадать в крайность. Зачем делать изначально неполезную липосакцию в Китае только потому, что она там дешевле? Или какой смысл полностью лечить зубы в соседней стране, если потом некому будет предъявить претензии по поводу выпавшей пломбы? А если обнаружится, что вместо фарфора вам поставили пластмассу?

Однако мода на древность и Восток, помноженная на доверчивость, не останавливает людей. Поэтому в Китай едут, платят и верят... Тем более никаких бюрократических справок о состоянии здоровья собирать не надо. Анализы у вас возьмут на месте, там же поставят диагноз и назначат лечение.

Чем они привлекают?

За 12 тыс. руб. в санаториях пригорода Владивостока или Шмаковки назначают полный курс лечебных процедур. На китайских курортах лечение в комплект не входит. Но стоимость процедур настолько смешна, что кажется, ради них стоит чуть переплатить.

Например, для поездки на грязевые источники Удаляньчи надо потратить 350-400 у.е. (плюс 80 юаней, плюс расходы на переезд по российской территории). Впрочем, само место не котируется. Здесь отдыхают те, кто экономит на сервисе. В основном туда люди едут летом и весной-осенью, пока тепло.

Местные эскулапы оздоравливают всех желающих, за исключением носителей инфекционных заболеваний, тех, у кого есть злокачественные опухоли поздней стадии, а также страдающих истерией и нервными расстройствами.

Цены здесь приемлемы: первичный осмотр у любого врача - 10 юаней. Что на наши деньги составляет около 40 руб. Сравните: во Владивостоке первая встреча с врачом стоит от 200 руб. и выше. Цены на анализы крови и мочи - 20-30 юаней (то есть 80-120 руб.). Иглоукалывание - 10-30 юаней (40-120 руб.), массаж для похудания - 50 юаней (200 руб.). Протезирование зубов обычными материалами - 300 юаней (1,2 тыс. руб.), фарфором - 500 юаней (2 тыс. руб.). Косметические процедуры также недороги: татуаж губ, бровей стоит всего 60-80 юаней (280-320 руб.), омолаживающие маски - около 30 юаней (120 руб.)

В Даляне лечат все теми же привлекательными для европейского человека методами: иглами, китайским массажем, биологически активными добавками. Проживание в гостинице здесь стоит $ 80-100 в сутки. При ней может работать центр традиционной китайской медицины, где лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, остеоходрозы, радикулиты, боли в коленях различного происхождения, артриты и даже импотенцию. Берутся даже за диабет, но предупреждают сразу, что для этого требуется специальное продолжительное лечение.

Ценник таков: сеанс аккупунктуры в зависимости от степени сложности - $ 27-30, китайский лечебный массаж в течение часа стоит $ 33, банки, прогревания электромагнитной лампой и прогревание полынью стоят чуть более $ 20. Косметические омолаживающие процедуры в течение 1-1,5 часов обойдутся вам в $ 50-70.

На остров Хайнань едут отдыхать и загорать. Когда-то здесь вовсю извергались вулканы, оставившие после себя Долину термальных источников Синлун. Каких источников здесь только нет: от радоновых до калиево-натриевых, где возможно вылечить заболевания нервной системы, гинекологические, кожные, органов дыхания, радикулиты, ревматизмы. Понятно, что стоит все здесь гораздо дороже, чем в Суйфэньхэ или Даляне. Минимальная стоимость лечебного отдыха на "Восточных гавайях" равна $ 1,3-1,5 тыс.

Контакты ищите сами

Если же вам необходимо оперативное вмешательство или серьезное лечение, а на российской медицине вы не доверяете значит, ищите путь в китайские клиники сами. Туркомпании в силу юридических причин здесь вам не помогут. Они могут только отправить и встретить. А вот договариваться придется самим или через знакомых. Стоимость лечения и операций в КНР иногда бывает выше, чем в России, но, по мнению прошедших китайскую медицину, оно того стоит.

Как рассказывают сами "туристы-пациенты-отдыхающие", лечение в Китае на самом деле стоит намного дороже, чем в России. На вопрос: "Почему же вы платите?", спокойно отвечают: "А в красивую обертку все завернуто. Если это комплекс "Пивной животик", то со всеми реверансами и улыбками, если процедуры по профилактике варикоза - то со всякими примочками и последними достижениями". А самым страшным воспоминанием в памяти соотечественников остается душ Шарко. Точнее, расстреливающая струей воды тетечка со зверским выражением лица.

Фото с сайта china-doctor.info.