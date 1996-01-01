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Секрет идеальной фигуры в молоке
Итальянские исследователи убеждают детей с избыточным весом пить больше молока. Дело в том, что ученые обнаружили: молоко обладает особым эффектом, способствующим похудению.
Исследование, выполненное учеными одного из итальянских научно-исследовательских институтов, показало, что дети, которые не пьют достаточно молока, имеют более высокий процент жира, чем дети, которые его охотно поглощают.
Доктор Джанвинченцо Барба, который провел исследование на 1000 учениках начальной школы, сказал: "В ходе работы мы обнаружили обратную зависимость между потреблением молока и тучностью. Чем больше молока вы пьете, тем вы стройнее".
Весь секрет кроется в высоком проценте содержания в молоке кальция, который стимулирует процесс сжигания жира и одновременно замедляет процесс роста жировых клеток, - отмечает ученый.
Кстати, исследования, проводившиеся на взрослых, также выявили положительный эффект диеты, богатой кальцием. Эти выводы абсолютно расходятся с поведением опасающихся поправиться взрослых, которые исключают из своего рациона молоко, сыры и другие молочные продукты.
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