Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
20 минут в день - и ваши мышцы в форме
Чтобы косметические средства и правильная диета были более эффективны и давали хороший результат, вам не обойтись без специальных упражнений. Заниматься следует регулярно, желательно каждый день. Для того чтобы поддерживать мышцы в форме, достаточно уделять гимнастике около 20 минут каждый день.
1. Прижмитесь спиной к стене, ноги - на ширине плеч. Скользите вниз до положения "сидя на стуле". Медленно выпрямляйтесь напрягая мышцы бедер.
2. Лежа на спине, положите ступни на стул. Опираясь на пятки и напрягая мышцы ягодиц, приподнимайте и опускайте таз.
3. Лежа на спине, согните ноги в коленях, пятки прижмите друг к другу. Вытяните ноги вверх и затем снова притяните к себе.
4. Лежа на животе, приподнимите вытянутые ноги. Задержитесь в этом положении - ноги разводите и снова смыкайте.
5. Лежа на спине, положите стопу одной ноги на колено другой, пяткой обопритесь на стул. Приподнимайте и опускайте таз.
6.Самым лучшим упражнением для укрепления мышц живота, бедер и ягодиц можно назвать приседания. Начинайте с 20-30 приседаний и постепенно доводите до 100-150. 7. По утрам и вечерам, лежа в постели, на несколько минут прислоните поднятые ноги к стене. Это упражнение стимулирует лимфоотток и кровообращение.
Езда на велосипеде, плавание, бег, катание на роликовых коньках - все это замечательные и надежные средства в борьбе с надоевшей "апельсиновой коркой". Постарайтесь каждый день гулять не менее получаса. Используйте любую возможность пройтись пешком, и не только по горизонтали, но и по вертикали: забудьте про лифты, поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пешком, бегите вверх и вниз по эскалаторам в метро. Ходьба - самый простой и эффективный вид физической нагрузки. Очень быстро вы войдете во вкус и почувствуете, как от такой, казалось бы, ерунды окрепли ваши ноги, стали более упругими ягодицы, а походка легкой и пружинистой.
Новости тематики
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
Новости раздела
- На смену медицинскому поезду "Терапевт Матвей Мудров" пришел "Академик"
- Обнаружены грибы, которые помогают в лечении рака
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"