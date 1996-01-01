20 минут в день - и ваши мышцы в форме

Чтобы косметические средства и правильная диета были более эффективны и давали хороший результат, вам не обойтись без специальных упражнений. Заниматься следует регулярно, желательно каждый день. Для того чтобы поддерживать мышцы в форме, достаточно уделять гимнастике около 20 минут каждый день.

1. Прижмитесь спиной к стене, ноги - на ширине плеч. Скользите вниз до положения "сидя на стуле". Медленно выпрямляйтесь напрягая мышцы бедер.

2. Лежа на спине, положите ступни на стул. Опираясь на пятки и напрягая мышцы ягодиц, приподнимайте и опускайте таз.

3. Лежа на спине, согните ноги в коленях, пятки прижмите друг к другу. Вытяните ноги вверх и затем снова притяните к себе.

4. Лежа на животе, приподнимите вытянутые ноги. Задержитесь в этом положении - ноги разводите и снова смыкайте.

5. Лежа на спине, положите стопу одной ноги на колено другой, пяткой обопритесь на стул. Приподнимайте и опускайте таз.

6.Самым лучшим упражнением для укрепления мышц живота, бедер и ягодиц можно назвать приседания. Начинайте с 20-30 приседаний и постепенно доводите до 100-150. 7. По утрам и вечерам, лежа в постели, на несколько минут прислоните поднятые ноги к стене. Это упражнение стимулирует лимфоотток и кровообращение.

Езда на велосипеде, плавание, бег, катание на роликовых коньках - все это замечательные и надежные средства в борьбе с надоевшей "апельсиновой коркой". Постарайтесь каждый день гулять не менее получаса. Используйте любую возможность пройтись пешком, и не только по горизонтали, но и по вертикали: забудьте про лифты, поднимайтесь и спускайтесь по лестнице пешком, бегите вверх и вниз по эскалаторам в метро. Ходьба - самый простой и эффективный вид физической нагрузки. Очень быстро вы войдете во вкус и почувствуете, как от такой, казалось бы, ерунды окрепли ваши ноги, стали более упругими ягодицы, а походка легкой и пружинистой.