Французские маски для лица

Все фруктовые и овощные маски способствуют получению кожей большого количества живых витаминов. Такие маски особенно показаны при увядающей, требующей усиленного питания коже. При нанесении маски лучше всего использовать влажный способ: утром - на мокрую после умывания кожу, вечером - влажными руками или тампоном.

Маска из абрикоса

Маска для получения бархатистости кожи. Размять два спелых абрикоса до консистенции пюре и прибавить одну столовую ложку растительного масла. Оставить на лице 15-20 минут, смыть холодной водой.

Маска из моркови

Эта маска прекрасно восстанавливает цвет лица.

Для ее приготовления сок моркови смешивается с йогуртом (кефиром, простоквашей, кислым молоком, ацидофилином). Маска наносится ватным тампоном, смоченным в розовой или лавандовой воде (в настое ромашки, мяты, липового цвета и душицы). Оставить на лице на 10-15 минут. Смыть холодной водой.

Маска из лимона, апельсина или грейпфрута

Хороша для бледной, увядающей кожи, обезвоженной или гиперпигментированной, а также для жирной - пористой, грубой и загрязненной. Сок одного лимона или апельсина (грейпфрута) смешать с 2 чайными ложками меда. Нанести на лицо на 10 минут, смыть холодной водой.

Маска из банана

Особенно подходит для нежной и сухой кожи, требующей щадящего ухода, для легко раздражающейся кожи, склонной к воспалению, с плохой переносимостью различных косметических средств.

Размять спелый банан до консистенции пюре и смешать с яичным желтком и одной чайной ложкой растительного масла. Нанести на лицо на 15-20 минут. Смыть холодной водой.