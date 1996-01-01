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Французские маски для лица
Все фруктовые и овощные маски способствуют получению кожей большого количества живых витаминов. Такие маски особенно показаны при увядающей, требующей усиленного питания коже. При нанесении маски лучше всего использовать влажный способ: утром - на мокрую после умывания кожу, вечером - влажными руками или тампоном.
Маска из абрикоса
Маска для получения бархатистости кожи. Размять два спелых абрикоса до консистенции пюре и прибавить одну столовую ложку растительного масла. Оставить на лице 15-20 минут, смыть холодной водой.
Маска из моркови
Эта маска прекрасно восстанавливает цвет лица.
Для ее приготовления сок моркови смешивается с йогуртом (кефиром, простоквашей, кислым молоком, ацидофилином). Маска наносится ватным тампоном, смоченным в розовой или лавандовой воде (в настое ромашки, мяты, липового цвета и душицы). Оставить на лице на 10-15 минут. Смыть холодной водой.
Маска из лимона, апельсина или грейпфрута
Хороша для бледной, увядающей кожи, обезвоженной или гиперпигментированной, а также для жирной - пористой, грубой и загрязненной. Сок одного лимона или апельсина (грейпфрута) смешать с 2 чайными ложками меда. Нанести на лицо на 10 минут, смыть холодной водой.
Маска из банана
Особенно подходит для нежной и сухой кожи, требующей щадящего ухода, для легко раздражающейся кожи, склонной к воспалению, с плохой переносимостью различных косметических средств.
Размять спелый банан до консистенции пюре и смешать с яичным желтком и одной чайной ложкой растительного масла. Нанести на лицо на 15-20 минут. Смыть холодной водой.
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