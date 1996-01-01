Как защитить кожу от весеннего солнца

Сегодня мы продолжаем рассказывать о том, как помочь вашей коже перестроиться после долгой зимы на весну.

Консультирует кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Евгения ДВОРЯНКОВА.

- Долгие зимние месяцы не могли не сказаться на состоянии вашей кожи. А набирающее силу солнце может нанести коже еще больший ущерб - коварный ультрафиолет мгновенно отреагирует на любое высыпание на лице и может привести к гиперпигментации. Конечно, все это нужно было предусмотреть заранее и позаботиться о коже еще зимой. Но кое-что сделать не поздно и сейчас. Первая заповедь: если у вас появились малейшие признаки пигментации, постарайтесь выяснить, чем они вызваны. Иногда это может быть обусловлено гормональными нарушениями, изменениями со стороны печени и желчевыводящих путей. Тогда потребуется серьезное лечение. Если же со здоровьем у вас все в порядке, придется смириться с тем, что такова, увы, особенность вашей кожи, - и уделять ей больше внимания.

- Что же можно сделать, чтобы уберечься от пигментных пятен?

- В Приморье гораздо большее количество солнечных дней, чем в средней полосе России, поэтому я бы советовала женщинам с марта по сентябрь регулярно пользоваться солнцезащитными средствами. Причем степень защиты должна быть достаточно высокой - не меньше 30. Даже женщинам со здоровой кожей не помешает иметь в косметичке кремы, лосьоны, эмульсии таких фирм, как LA ROCHE-POUSE или NIVEA. Ну а проблемная кожа требует еще более серьезного внимания - здесь не обойтись без таких средств, как, например, BIODERMA, степень защиты которых достигает 100. Начиная уже с апреля прибегать к ним нужно ежедневно, перед каждым выходом на улицу. И не забывайте о том, что, как правило, они действуют не больше двух часов.

- Многие салоны предлагают отбеливающие процедуры. Насколько они эффективны?

- Избавиться от пигментных пятен действительно можно лишь двумя способами - либо солнцезащитными средствами, о которых я сказала, либо отбеливанием. Но пилинг желательно делать только с сентября. Если есть необходимость, делайте его осенью и зимой. Весной же и летом он может принести не пользу, а вред - после пилинга кожа становится еще более восприимчивой к солнечным лучам. И не исключен обратный эффект - пигментных пятен станет не меньше, а больше. Отбеливающими свойствами обладают и некоторые растения - лимон, петрушка, пастернак. Многие увлекаются такими масками, и они, спору нет, полезны, но опять-таки лишь в холодное время. А под воздействием ультрафиолетовых лучей даже невинная петрушка может привести к высыпанию новых пигментных пятен. Поэтому с наступлением тепла от "домашней косметики" лучше отказаться и перейти на солнцезащитную линию.

- А можно ли улучшить состояние кожи, изменив что-то в питании?

- Советы здесь не новы: включайте в рацион побольше овощей - свежих, квашеных. Кроме того, не помешает принимать поливитамины - два-три раза в день после еды. Особенно полезны поливитамины, содержащие микроэлементы. Не помешает и традиционный витамин С.

- Гиперпигментация, наверное, не единственная проблема, с которой женщины сталкиваются весной?

- Кроме темных пятнышек, немало хлопот доставляют и белые. Они характерны для людей, страдающих витилиго. Отдельные участки кожи начисто лишены пигмента, а значит, не защищены от солнца. Такие люди даже весной могут обгореть. К тому же ультрафиолет, попадая на незащищенные участки кожи, может привести к появлению новых пятен. Выход здесь тоже может быть лишь один: срочный переход на солнцезащитную линию - с использованием тех средств, о которых я уже сказала. Могут обостриться и фотодерматозы. Это целая группа заболеваний, в которую входят дерматиты, крапивница, почесуха. Таким людям ультрафиолет вообще противопоказан. И если наступит обострение, одних только солнцезащитных средств будет уже недостаточно.