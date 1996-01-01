Родовые проклятья

Почему в роду из поколения в поколение повторяются одни и те же трагедии? Почему некоторым людям часто кажется, что они живут не своей жизнью? Ответы на эти вопросы дает Система семейных расстановок Берта ХЕЛЛИНГЕРА. Известный психотерапевт из Германии сделал открытие, которое даже его оппоненты сравнивают с открытиями Ньютона в области механики.

Последователи метода Хеллингера появились и во Владивостоке. Сертификаты получили 36 специалистов, семейных расстановщиков - это социальные работники, врачи и психологи.

Чем метод может помочь отдельно взятой семье, рассказывает председатель "Союза психологов и психотерапевтов" Игорь КЛИМЕНКО.

Зов крови

- Игорь Станиславович, давайте начнем с примеров из жизни. Неспециалисту трудно представить, что такое системные расстановки и при чем здесь семья...

- Рассказываю реальный случай. В Германии женщина обратилась за помощью к психоаналитику. Ее сыну должно было исполниться 35 лет, и мать сильно за него беспокоилась. Дело в том, что все мужчины в ее роду умирали как раз в этом возрасте, и даже в одно и то же время года, накануне Рождества. Так случилось с прадедом, дедом, отцом... Работая с этой ситуацией, психоаналитики вышли на трагедию, тщательно скрываемую в семье. Прабабушка с любовником отравила своего мужа как раз перед Новым годом. Таким образом, в роду избавились от человека, мешавшего новой страсти. По достижении 35 лет все мужчины в роду стали умирать. Причина смерти была разной, но возраст мужчин один и тот же, как и время года. Вмешательство специалиста помогло разорвать трагическую цепочку. Сын этой женщины перешагнул 35-летний рубеж живым и здоровым.

Если говорить более обобщенно, то можно привести еще один пример. После войны в поверженную Германию, где много мужчин было убито, из США доставлялась сперма. Женщины рожали детей "из пробирки". Каково было удивление, когда вскрылась статистика, что 90% этих детей или их потомков в разном возрасте эмигрировали в США. На бытовом уровне это называют "зов крови".

Ненависть и любовь передаются по наследству

- И все-таки, что такое системные расстановки?

- На любую ситуацию можно посмотреть с разных сторон, то есть системно. Дом, где живут три поколения рода, наиболее наглядно иллюстрирует систему Хеллингера. В такой семье существует своя очень жесткая иерархия, которую можно наблюдать за обеденным столом. Во главе сидит самый старший из рода, потом по рангу и значимости определяются места других. Конфликт возникает тогда, когда кто-то занял не свойственное ему место. Старшие обладают властью и способны что-то менять. Младшие в семье могут только подчиняться, соглашаться и принимать. В иерархии, когда каждый находится на своем месте - всем комфортно. Каждый несет ответственность только за свое место.

То же самое происходит в маленькой семье: отец, мать, ребенок. Если по каким-то причинам отец с матерью расходятся, муж не берет на себя обязанности старшего в этой семье. Мать принимает защиту от ребенка, она ставит его на место партнера. А ребенку эта позиция не свойственна, он не способен нести ту же ответственность, что и отец. Но если происходит такое замещение, то для ребенка это тяжелая травма. Ведь происходит нарушение порядка в семье, что, к сожалению, очень распространено в наше время.

В системе семейных расстановок существует Родовая совесть, она-то и будет компенсировать того человека, которого вычеркнули. Приведу пример. Муж встретил другую женщину, ушел из семьи. Его родители и жена говорят: "Мы тебя знать не хотим!" Дальше по роду они передают, что этот человек больше для семьи не существует. Таким образом, происходит вычеркивание родственника из Системы. Он - Исключенный. Родовая совесть будет требовать компенсации, место Исключенного должен кто-то занять. Занимает его самый слабый из Системы - ребенок. Почему? Потому, что все остальные - сильные, им удается удержаться на своих комфортных местах. И тогда у ребенка с детства появляется ощущение, что он живет "не своей жизнью". Не случайно люди на психологических консультациях часто говорят: "Мы чувствуем, что неадекватно ведем себя в какой-то момент времени, что живем как бы не своей жизнью".

Предположим, муж и жена любят друг друга, но женщина замечает, что иногда ее просто захлестывает ярость по отношению к супругу без видимых на то причин. При работе системного расстановщика выяснилось, что женщина не случайно испытывает чувство агрессии к партнеру по браку. Дело в том, что ее бабушка, которую бросил муж, так и не смогла простить бывшего супруга. Чувство передалось "по- наследству", негативная энергия из семьи никуда не делась, не разрядилась, не получила должного эквивалента.

В другой семье замечали, что ребенок растет неуправляемым, с ним никто не может найти общего языка. А он как бы "компенсирует" своего деда или отца, исключенного из рода. Это чувства другого человека, а чувства - категория подсознательная. Как бы ни старался "головой" проконтролировать - не всегда получится, как надо.

Если на душе скребутся кошки...

- Понятия в системе Хеллингера не совсем научные. Они больше из разряда духовных...

- В этом и состоит его открытие. Раньше душа была прерогативой церкви. Берт Хеллингер в своей работе написал: "Это не душа есть у нас, а это мы есть у души". Только на уровне души можно справиться с ситуацией. Не случайно приходит человек на прием к психологу и говорит: "Я уже сто раз его простил, но на душе "кошки скребутся". Что мне делать?"

- Так каковы же порядки семьи? Каковы правила, по которым мы живем, сами того не зная?

- У русских род идет по отцовской линии. Фамилия передается по линии отца. Женщина, которая выходит замуж, становится членом семьи мужа. Она причастна к своим корням и к своей родительской семье, но, выйдя замуж, попадает в систему своего мужа.

Новая семья, которая образовалась, когда двое соединились и родили ребенка, имеет преимущества перед старой родительской системой. Таковы порядки семьи. Создавая новую семью, мужчина и женщина могут договориться о новых правилах и порядках, потому что они создают Новую систему.

- Все вроде замечательно...Тогда откуда столько разводов?

- Ребенок все берет от родителей. Если связь прочная, он еще и увеличивает собственный потенциал и ресурс. Связь между родителями и ребенком никуда не девается, она существует до смерти отца и матери..

Если в какой-то момент взросления происходит что-то, что перекрывает этот поток Любви, то происходит конфликт: ребенку любви не хватает. Когда он вырастает и заводит семью, то запрашивает то, чего не получил в детстве от родителей у своего взрослого партнера.

Но в партнерских отношениях существуют другие порядки и другие правила. У партнера невозможно просто так брать безграничное количество любви, как у родителей. Люди очень часто расходятся из-за того, то один партнер относится к другому как к родителям, пользуется его любовью, ничего не отдавая взамен.