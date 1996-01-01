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Весна. Пора спасаться от клещей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ежегодно в Приморье умирает около 10 человек от укуса энцефалитного клеща. Причем, как отметила руководитель краевого центра вакцинопрофилактики Елена ИБРАГИМОВА, с каждым годом клещевым энцефалитом заболевает все большее количество детей.

По информации "Восток-Медиа", в 2005 году в крае планируется провести вакцинацию 35 тысяч человек. С октября прошлого года врачи краевого центра вакцинопрофилактики уже привили 400 жителей Приморья. И сегодня еще не поздно это сделать: до 1 мая, начала эпидсезона, вакцинация все еще актуальна.

- При желании можно сделать прививку и по ускоренной схеме, то есть в течение месяца человеку делают три инъекции, и после третьей сразу можно идти в лес, - отметила эпидемиолог центра Марина БЕЗГИНА.

А после плановой прививки человек может выйти на прогулку в лес только через две недели. Прививку против клещевого энцефалита можно сделать как в краевом центре вакцинопрофилактики, так и в городском. Выбрать вакцину вы сможете сами: российская обойдется в 110-160 рублей, австрийская - в 180 и германская - в 340. Кстати, по мнению специалистов, сегодня одной из лучших признана германская вакцина "Энцепур", после введения которой не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

В любом случае после укуса врачи рекомендуют сдать насекомое на лабораторное исследование в клинику, чтобы убедиться, что клещ не был инфицирован.

Следует помнить, что вирус клещевого энцефалита быстро размножается в центральной нервной системе. После укуса повышается температура, появляется лихорадочное состояние. Чтобы этого избежать, человеку, который не был привит, необходимо в случае укуса насекомого ввести противоклещевой иммуноглобулин в течение 3 дней. Если же прививка была сделана, инъекция иммуноглобулина необходима только в случае обнаружения на себе одновременно нескольких клещей.

Где сделать прививку?

- Во Владивостоке работают три центра вакцинопрофилактики - городской (Океанский проспект, 35, тел. (4232) 40-79-24);

- краевой (ул. Светланская, 38/40, тел. (4232) 22-72-68);

- центр вакцинопрофилактики на ул. Котельникова, 2, "Надалекс", тел. (4232) 20-27-61.

Кстати

Самые опасные территории распространения клещевого энцефалита в Приморье: Арсеньев, Анучинский, Яковлевский, Тернейский, Спасский, Партизанский и Ольгинский районы, а также пригород Владивостока.

По статистике, среди заболевших 71% мужчин, 12% детей. В прошлом году из общего количества пострадавших 62% составило городское население. Из них 18% случаев укуса клещом произошло на дачах, 20% - во время отдыха на природе. Наибольший пик заболеваемости приходится на летние месяцы, а вообще активный период клещевого энцефалита - с апреля по октябрь.

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