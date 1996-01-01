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Чагой по раку

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- В 1995 году моему отчиму поставили страшный диагноз - "рак". Врачи сказали: "Проживет не больше месяца", и попросили ему об этом не говорить. Мы привезли его домой из больницы, он был весь желтый и легкий, как пушинка. Наш участковый врач посоветовала попоить отчима отваром из чаги и дала несколько рецептов. Я тоже перелопатил гору медицинской литературы, пока не остановился на двух рецептах.

После употребления этих настоев мой отчим поднялся с постели через 40 дней, у него появился аппетит. С тела и лица исчезла желтизна. И вот пятый год он живет и ухаживает за моей матерью, а ему уже 82 года. Он сам ходит в магазин и сам все делает по хозяйству. Через год после обследования ему страшный диагноз подтвердили. Но рак не прогрессировал, а как бы затих.

Рецепт первый

Полную 3-литровую банку измельченной чаги залить литром чуть теплой кипяченой воды, настоять 2 дня, за это время 4-5 раз взболтать, после этого воду слить и поставить в холодильник. Гриб из банки вынуть и измельчить как можно мельче, после чего снова залить его в этой же банке двумя литрами горячей воды (50-60 градусов) и поставить настаиваться на 3 суток. После чагу отжать, соединить с первым отстоем и профильтровать. Пить 2-3 раза в день по 100-200 мл и запивать 100 мл молока. Чагу брать осенью, только коричневую (ни в коем случае не белую!), и только там, где растут вислые березы.

Рецепт второй

Взять 400 грамм золы от березовых дров, залить 2 литрами кипятка и кипятить 5-6 минут, дать отстояться. Отстой профильтровать и пить по 50 мл утром и вечером за 30 минут до еды. Заедать обязательно половинкой апельсина.

Принимать можно вместе и отдельно оба настоя. Настои хранить в холодильнике в течение месяца, но употреблять подогретыми до комнатной температуры. При этом ешьте меньше мяса, в рационе должны быть молочные продукты, простокваша и сыворотка.

И еще. Отчим диагноз знал с самого начала лечения.

Вера Васильевна, бухгалтер, Владивосток.

От редакции: Прежде чем применять советы наших читателей, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

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