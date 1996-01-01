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Барбарис возбуждает аппетит
- Барбарис растет в Приморье, и многие знают, что это полезное растение, но мало кто знает, как его использовать в качестве медикаментозного средства. Между тем его кислые ягоды возбуждают аппетит, усиливают выделение желудочного сока, желчи, утоляют жажду. Наша семья готовит из ягод варенье и использует как витаминное средство. Мы выращиваем барбарис на приусадебном участке. Урожай с одного куста достигает 10 кг, ягоды висят до глубокой осени, не теряя вкусовых качеств.
И еще у нас в саду растет культивированный паслен. Целебные качества этого растения тоже вне сомнения. Настойка из паслена помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях: при вегетососудистой дистонии, нарушении сердечного ритма, общем атеросклерозе, кардиосклерозе, а также при болях в желудке, гастроэнтероколитах.
Рецепт лечебной настойки из паслена простой:
Спелые ягоды размять, залить 0,3 литра кипятка и на слабом огне кипятить 10 минут. Настаивать 4 часа, процедить. Затем 20 грамм смеси цветков боярышника опустить в кипящую воду (0,3 литра), настаивать час и процедить. Оба процеженных раствора соединить, добавить 200 грамм меда и 2 литра спирта. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
Михаил Николаевич, пенсионер, Новошахтинск.
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