Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Если замучил бронхит
За окном весна, а многие из нас до сих пор не могут избавиться от простуды. Как вылечить затяжной бронхит с помощью народных средств, советует известная во Владивостоке травница Лидия ПАРКИНА.
Сбор с листьями мать-и-мачехи
Взять 2 части листьев мать-и-мачехи, душицы (трава) - 1 часть, ромашки аптечной - 2 части. 2 столовые ложки измельченной смеси на 500 мл крутого кипятка. Настоять, укутав, 5-6 часов, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде. Применяется и при сухом, и при хроническом бронхите.
Сбор с багульником
Сделайте сбор из 4 частей травы багульника, березовых почек - 1 часть, душицы (трава) - 2 части, крапивы двудомной (листья) - 1 часть. Все измельчить, хорошо смешать. 2 столовые ложки смеси на 500 г крутого кипятка. Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. Применяется при хронических бронхитах.
Девясил высокий (девятисил)
Настои корня применяются при бронхитах, кашле, коклюше. Чайную ложку измельченного корня залить стаканом холодной кипяченой воды, настоять 10 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. При болезнях дыхательных путей в настой добавить мед по вкусу.
Душица обыкновенная
а) Настой душицы - применяют при простудных заболеваниях, бронхите, коклюше, удушье, туберкулезе легких. Чайную ложку травы заварить стаканом кипятка, настоять 2 часа. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день. Трава душицы входит в состав сборов:
б) Трава душицы - 1 часть, корень алтея - 2 части, лист мать-и-мачехи - 2 части. Столовую ложку сбора заварить 2 стаканами кипятка, настоять 20 минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день после еды как отхаркивающее средство.
Отруби
Вскипятить 1,8 л воды, положить туда 400 г любых отрубей. Вскипятить еще раз и варить 10 мин. Подсластить жженым сахаром. Этот отвар следует пить в течение всего дня вместо кофе, чая и всякой другой жидкости, но пить непременно очень горячим при бронхите.
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством