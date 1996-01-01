Если замучил бронхит

За окном весна, а многие из нас до сих пор не могут избавиться от простуды. Как вылечить затяжной бронхит с помощью народных средств, советует известная во Владивостоке травница Лидия ПАРКИНА.

Сбор с листьями мать-и-мачехи

Взять 2 части листьев мать-и-мачехи, душицы (трава) - 1 часть, ромашки аптечной - 2 части. 2 столовые ложки измельченной смеси на 500 мл крутого кипятка. Настоять, укутав, 5-6 часов, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой в теплом виде. Применяется и при сухом, и при хроническом бронхите.

Сбор с багульником

Сделайте сбор из 4 частей травы багульника, березовых почек - 1 часть, душицы (трава) - 2 части, крапивы двудомной (листья) - 1 часть. Все измельчить, хорошо смешать. 2 столовые ложки смеси на 500 г крутого кипятка. Кипятить 10 минут, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день после еды. Применяется при хронических бронхитах.

Девясил высокий (девятисил)

Настои корня применяются при бронхитах, кашле, коклюше. Чайную ложку измельченного корня залить стаканом холодной кипяченой воды, настоять 10 минут, процедить. Пить по 1/4 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. При болезнях дыхательных путей в настой добавить мед по вкусу.

Душица обыкновенная

а) Настой душицы - применяют при простудных заболеваниях, бронхите, коклюше, удушье, туберкулезе легких. Чайную ложку травы заварить стаканом кипятка, настоять 2 часа. Пить по 1/4 стакана 3 раза в день. Трава душицы входит в состав сборов:

б) Трава душицы - 1 часть, корень алтея - 2 части, лист мать-и-мачехи - 2 части. Столовую ложку сбора заварить 2 стаканами кипятка, настоять 20 минут, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день после еды как отхаркивающее средство.

Отруби

Вскипятить 1,8 л воды, положить туда 400 г любых отрубей. Вскипятить еще раз и варить 10 мин. Подсластить жженым сахаром. Этот отвар следует пить в течение всего дня вместо кофе, чая и всякой другой жидкости, но пить непременно очень горячим при бронхите.