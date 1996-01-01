В больницах края станут лучше кормить

Увеличить до государственных стандартов суммы на питание и медикаменты больных в медицинских учреждениях Приморского края намерены депутаты краевого Законодательного собрания.

По словам депутата Владимир Супрунова, сумма на питание больных в день будет увеличена до 50 рублей, а на медикаменты - до 70 рублей.

Тем временем на пленарном заседании краевого парламента депутаты приняли бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на 2005 год в размере 3 миллиардов рублей. При этом сумма на питание больных осталась на уровне трехлетней давности - 26 рублей.