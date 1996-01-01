Наркоманов нужно жестоко пороть

Вот, казалось бы, ситуация - "полный абзац": перед вами законченный наркоман, и что с ним делать, не знает никто, включая известного по телевизору доктора МАРШАКА. Но, оказывается, новосибирские ученые придумали, как извести беду.

Долго голову не ломали. Стоит только оглянуться назад, в близкое прошлое, - и вот оно, решение всех проблем: пороть! Причем от души, чтоб только свист и ор стояли в воздухе. Этим методом предлагается "лечить" алкоголизм, наркоманию и психосоматические расстройства. Впрочем, депрессии туда же...

Подобный метод лечения был заявлен не где-нибудь в садомазохистских притонах Амстердама, а на международной научно-практической конференции "Новые методы лечения и реабилитации в наркологии". В чем его великий сермяжный смысл? Организм алкоголиков и наркоманов прекращает вырабатывать так называемые "гормоны счастья", сиречь эндорфины. Если в тело человека каким-то искусственным способом поступают другие варианты "счастья", то организм преспокойно "забивает" на работу и пользуется тем, что поступает. А вот когда ничего потом не поступает, начинает возмущаться. Это и есть пресловутая "ломка".

Новосибирцы считают, что жесткая порка активирует эндорфиновые рецепторы, в организм происходит выброс "гормонов счастья", и состояние больного резко нормализуется.

Идея неплоха, вопрос технический: сколько и почем? Ответ суровый: много и сильно. Курс "поркотерапии" - 30 процедур по 60 ударов розгами по ягодичной области. Не слабо? Новосибирцы говорят, что нет, в самый раз. Удары должны наноситься в полную силу человеком средней комплекции.

К тому же, как уверяет автор поркометода, доктор биологических наук Сергей СПЕРАНСКИЙ из НИИ гигиены МЗ РФ, для заживления рубцов на пострадавшем от розг седалище организм больного сильно напрягает иммунитет, благодаря чему у пациентов возвращается "вкус к жизни".