Как не заразиться сифилисом

Опасность заразиться вензаболеваниями существует практически у всех категорий граждан. Вот некоторые советы дерматовенеролога...

Во-первых, надо знать своего партнера и соблюдать меры личной профилактики. Всегда пользуйтесь презервативами. Девушкам надо иметь в сумочке вместе с косметикой мирамистин как предмет первой необходимости. Во-вторых, если у вас ночью произошел подозрительный половой контакт, обратитесь в ночной венерологический профилакторий. Раньше таких заведений во Владивостоке было пять, сейчас - два. Один действует при кожвендиспансере на Гамарника, другой - на железнодорожном вокзале. В-третьих, каждые полгода проходите обследование у венеролога. Это касается и женатых, и холостых граждан.