Жениха хотела. Вот и залетела!

7 апреля - Всемирный день здоровья. Накануне этой даты корреспондент "ЗР" посетил городской кожно-венерологический диспансер на улице Гамарника. Но не в качестве пациента, а по служебной необходимости. Его "гидом" по этому заведению стала врач-дерматовенеролог Наталья БЕРЕЗКИНА.

К нам просто не заходят

- Весной люди расслабляются. Начинают активнее ездить на природу, в отпуска, заводят курортные романы. А к концу лета и ближе к осени мы получаем вспышку венерических заболеваний, - говорит Наталья Березкина. - Помимо того, небольшой рост вензаболеваний наблюдается после праздников. Поэтому нормальные люди обследуются у нас перед восьмым марта и после. Это обыкновенная жизненная ситуация. Но не забывайте, что инкубационный период у сифилиса длительный, от момента заражения до появления язвы проходит 3-4 недели. А до этого вообще никак нельзя заподозрит наличие заболевания. А кровь начинает показывать сифилис через 1,5-2 месяца с момента заболевания. То есть, все это время человек не подозревает, что он болен и заражает других.

Досье По данным медицинской статистики, в 2004 году в Приморье зарегистрировано 2270 случаев сифилиса. 724 подростка в возрасте от 15 до 17 лет стали разносчиками инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Причем сельская молодежь страдает от венерических заболеваний чаще своих городских сверстников. Высокий уровень заболеваемости сифилисом зарегистрирован в городах Находка, Артем, а также в Пограничном, Михайловском, Чугуевском и Яковлевском районах.

По словам Владимира КОВТУНА, врача-дерматовенеролога женского отделения городского кожно-венерологического диспансера, сифилис за последние годы помолодел. Если раньше средний возраст его пациенток был 25-30 лет и многие больные относились к категории бомжей и опустившихся людей, то сейчас сифилисом болеют молодые девчонки 13-17 лет из вполне приличных семей. Именно они - половина контингента стационара.

Конечно, болеют и старики. Любви, как говорится, все возрасты покорны. Однажды Наталье Березкиной довелось лечить от гонореи 76-летнего пациента. Дедуля, получив пенсию, пригласил жрицу любви домой, а с потенцией у него были проблемы. Не помогала даже "Виагра". Пришлось сотруднице фирмы досуга удовлетворять его оральным сексом и без презерватива. В результате клиент заработал "гусарский насморк", и еще две пенсии он потратил на лекарства.

А самой юной пациенткой, заразившейся сифилисом половым путем, была... 5-летняя девочка. У нее был целый букет венерических заболеваний. Кроху изнасиловал в 3-летнем возрасте любовник ее матери.

Самолечение опасно

- Не надо забывать, что помимо сифилиса и гонореи, у которых есть явные симптомы, существуют скрытые инфекции: хламидии, уреоплазмы, мейкоплазмы. Они - причина воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин и половых органов у мужчин. Эти заболевания, как правило, носят хроническое течение. И малосимптомны - их нельзя обнаружить при обычном исследовании мазка, - просвещает нас Наталья Березкина.

По словам Натальи Александровны, наши люди, особенно молодежь, повально занимается самолечением вензаболеваний без обследований и посещений врача. Зачастую применяя препараты, которые им посоветовали "опытные" товарищи. Так, несколько лет назад среди больных гонореей было повальное увлечение препаратом "ципролет". Кто-то пустил слух, что этот антибиотик - панацея от "гусарского насморка". На самом деле "ципролет" никакого отношения к лечению гонореи не имеет. Наоборот, он загоняет эту болезнь в организм так глубоко, что потом гонорея практически не поддается лечению.

- Самолечение - это признак нецивилизованности. Для того и существует медицина, чтобы человек пришел и отдался в руки хорошему доктору. А после обследования и лечения надо непременно сделать контрольные анализы. Только тогда можно сказать, что лечение прошло успешно. Наши больные в стационаре проходят контрольный анализ бесплатно, а у тех, кто лечится платно и анонимно, контрольный анализ входит в стоимость курсового лечения, - говорит Наталья Березкина.

Я теперь ученая

Сегодня в женском отделении стационара - 20 человек. Иногда коек не хватает. Есть даже женщины с различными сроками беременности. Согласно местной статистике, сельская молодежь - самая незащищенная от вензаболеваний. Во-первых, в деревнях мало кто пользуется презервативами. Во-вторых, сельские жители обращаются к венерологу редко. Да и нет в деревнях ни венерологов, ни гинекологов, а ехать в город зачастую далеко и накладно.

- Поэтому сельские мадонны обращаются в гинекологию с постановкой на учет в очень поздние сроки, 30 недель и больше. И только тогда выявляется сифилис. Возникает огромная проблема лечения. Из-за сифилиса очень часто приходится прерывать беременность, - рассказывает Владимир Ковтун.

...18-летняя Светланы М. приехала на лечение из Ханкайского района. Дурной болезнью ее наградил бойфренд Гера. Он клялся, что любит, и даже обещал жениться. Фамилию парня девушка не знает, забыла спросить. "Я не знала, что так бывает. Ведь мы с ним спали только три раза!"

- Когда мы с ним спали, я обнаружила у него на яичке нарыв. Спросила, что это? Женя сказал, что это ерунда. Потом я прочитала в книжке, что это была папула, - рассказывает девушка свою историю.

У Светланы хриплый, прокуренный голос. Это последствия сифилиса. О своем недуге она узнала случайно, когда у нее появилась одышка и воспалилась щитовидная железа. Светлана стала задыхаться, и ее отвезли в реанимацию. Девушка потеряла голос, ее стали срочно готовить к операции, взяли кровь на анализ...

Сейчас Светлана ученая. Она только-только стала говорить после трехмесячного молчания. После того, что случилось, она не доверяет ни одному мужику. Света шутит, что даже в диспансер взяла пачку презервативов. Мало ли что?