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Почему ногти слоятся?
Что означают белые пятнышки? Как ухаживать за ногтями, чтобы сохранить их здоровыми и красивыми? Сегодня на ваши вопросы отвечает мастер маникюра Ирина ПЕРМИНОВА.
Недавно делала в салоне маникюр, и мастер посоветовала мне обратиться к врачу: на ногтях появились чуть заметные пятнышки. Что они могут означать?" - Вера В., г.Владивосток.
- Все, что угодно: ногти - индикаторы здоровья всего организма. Если пятна коричневатые и появились одновременно на нескольких ногтях, поспешите к врачу. Иногда это свидетельство начинающегося онкологического заболевания. Ребристые, волнообразные ногтевые пластины с пятнами могут быть у больных сахарным диабетом. Синюшные ногти тоже должны насторожить вас, часто это признак сердечно-сосудистых заболеваний. Белесые ногти бывают у тех, чья печень нездорова. Белые пятнышки, встречающиеся чаще всего, свидетельствуют о нарушении обмена веществ. В чем конкретно он выражается, определит врач, возможно, вам не хватает каких-либо минеральных веществ.
Недавно сильно прищемила ноготь, и он посинел. Опасаюсь, не будет ли дальше ноготь расти деформированным? Можно ли предотвратить искривление ногтей в таких случаях? - Светлана К., г.Владивосток.
- Ну как предотвратить травму? Ведь не специально же вы прищемили ноготь! Однако впредь будьте внимательнее, берегите первую фалангу пальца, внутри которой формируется ногтевая пластина. Прищемили, ударили ноготь - подставьте палец под струю холодной воды, заверните в салфетку со льдом. Так вы немного уменьшите синяк. Помогут и примочки из бодяги. К сожалению, сильный удар может повлиять на рост ногтя. Правда, как только ушибленная часть ногтя отрастет, дальше он будет расти гладким.
Чего я только ни делаю, а ногти все равно слоятся! Может быть, я неправильно питаюсь? Есть ли какая-нибудь диета для ногтей?" - Ольга С., Вологда.
- Конечно. Чтобы ногти росли крепкими, надо отдавать предпочтение продуктам, богатым витамином А. Это творог, молоко, печень, яйца, сливочное масло. Полезно пару раз в неделю есть желе - желатин прекрасно укрепляет ногти. Обязательно ешьте рыбу, орехи, морковь с растительным маслом, шпинат, тыкву - они богаче других витамином А.
С другой стороны, ногти ломаются из-за недостатка кремния или цинка - хотя бы месяц-другой принимайте поливитамины или пищевые добавки с преобладанием этих элементов. А вот кальцием не увлекайтесь: ногти утолщаются, но ломаться не перестают.
Из фирменных наружных средств могу порекомендовать крем с минералами. Он создает на ногтевой пластине прочную защитную пленку и одновременно подпитывает ее. Есть и лак-восстановитель, который как бы склеивает расслоившиеся пластины. Однако если вы стираете и моете посуду без перчаток, никакие средства не помогут.
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