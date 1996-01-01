Если боль стучит в висок...

Раньше я тоже употребляла таблетки, делала уколы, но с каждым разом доза становилась все больше, приходилось искать другие лекарства. И поняла: если дальше так будет продолжаться, уже ничего, наверное, не будет помогать - решила попробовать другие средства.

Прежде всего приняла во внимание те средства, которые могут предупредить приступы головной боли.

- Вот продукты питания, которые известны как вызывающие головную боль: молоко, шоколад, яйца, мука, земляные орехи, цитрусовые, свинина, алкогольные напитки (особенно вино и пиво), куриная и говяжья печень, изюм, сливы, перезрелые бананы, куриная кожа, ананас, сосиски, баклажаны, томаты, соевый соус, грецкие орехи и сыр - эти продукты содержат вещество, суживающее сосуды головного мозга.

- Интенсивность и продолжительность мигрени может облегчить бессолевая диета.

- Предупреждающее средство от всяких головных болей - выпивать каждый день натощак по стакану сыворотки или пахты.

- Мигрень может спровоцировать пропуск приема пищи. Например, у меня часто начинает болеть голова, если я бегаю весь день голодная.

Если боль уже наступила, я пользуюсь несколькими средствами:

1) Стакан свежего и крепко заваренного чая (лучше зеленого).

2) Настой липы (цветки заваривают и пьют как чай по стакану 2-3 раза в день).

3) Помогает питье по стакану сока черной смородины 3 раза в день.

4) Сжать переносицу двумя пальцами несколько раз по 20-30 секунд; кончиками указательных пальцев одновременно и симметрично надавливайте на точки, расположенные в центре височной области в течение 30 сек. по 3-5 раз; большим и указательным пальцами руки сожмите мышечный треугольник между большим и указательным пальцами другой руки, сильно надавливайте в течение 15-30 сек., повторить на другой руке.

Елизавета Николаевна, г. Владивосток.