Как облегчить жизнь себе и печени?

Печень считается едва ли не главной очистительной фабрикой нашего организма. Шутка ли - за сутки печень пропускает через себя кровь 400 раз! Существует множество мифов, связанных с деятельностью печенки, и предлагается немало способов ее оздоровления. Часто совсем небезобидные. Итак, как же дело обстоит на самом деле?

Заблуждение первое. Печень нужно регулярно чистить

Чистят, как правило, растительным маслом и заедают лимоном. При этом обычно выпивают стакан масла. Это приводит к жировому перерождению печени, что само по себе очень опасно. Лимонная кислота (которой "заедают" масло) вызывает ожог слизистой желудка. Вот такой "двойной удар" получается! Еще любят чиститься мочегонными. Если принимать их постоянно или ударными дозами, то это может также отрицательно сказаться на работе печени.

Заблуждение второе. Специальная диета

Печени для здоровья нужно все и всего понемногу - сало, фрукты, сладости, вино. Если с этим органом у вас все в порядке - не насилуйте себя однообразной пресной пищей. Можно выпить за ужином немного красного вина или водки. Помните: женщины и мужчины переносят алкоголь по-разному. Допустимая доза для мужчин - 30 г чистого спирта (в переводе получится 50 г водки, бокал красного сухого вина, или бутылка пива). У женщин норма меньше на одну треть!

Красное вино повышает уровень гемоглобина, обладает бактерицидным действием. Спирт в малых дозах - борец со склеротическими бляшками. Но стоит превысить допустимую дозу, и вместо положительного получите отрицательный эффект. Например, потребляя ежедневно не одну, а две бутылки пива, вы увеличиваете риск заболевания печени в четыре раза!

Если почувствовали неладное

Первые признаки поражения печени: тупые боли в правом подреберье, слабость, потеря аппетита, пожелтение кожи и белков глаз, потемнение мочи. Но все же, чтобы точно установить причину, придется сдать анализ крови и мочи, УЗИ, тест на наличие гепатита В и С.

Чтобы облегчить жизнь себе и печени, исключите из меню соленую, острую и жирную пищу и алкоголь. Устраивайте разгрузочные дни. Перейдите на растительно-молочные продукты. Вместо кофе и чая пейте минеральную воду без газа. Словом, соблюдайте умеренность, но не лишайте себя разнообразия.