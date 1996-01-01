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Чем болеют звезды

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Звездам шоу-бизнеса, с одной стороны, можно позавидовать, с другой - посочувствовать. Гастроли на состоянии здоровья сказываются не лучшим образом.

Так, настоящей напастью для российских исполнителей стал остеохондроз. Победительница "Фабрики звезд-4" Ирина Дубцова однажды вынуждена была прекратить гастрольный тур из-за острого приступа поясничного остеохондроза. А во время гастролей во Владивостоке у нее начались рези в животе и поднялась высокая температура. Местный врач решил, что это отравление, но "фабрикантку" отправили в Москву с подозрением на аппендицит.

В конце прошлого года в больницу с диагнозом "шейный остеохондроз" попал барабанщик группы "Уматурман" Сергей Солодков. Причиной обострения стало хроническое недосыпание: из-за жесткого гастрольного графика у ребят просто не хватает времени на сон.

Остеохондрозом страдают и красавицы из "ВИА ГРЫ".

- В "ВИА ГРЕ" у меня не было ни одной минуты свободного времени, - рассказала уволенная солистка коллектива Светлана Лобода, - Очень напряженный и трудный график. У меня начались проблемы с позвоночником. Случались такие приступы, что невозможно было терпеть боль". По словам Светланы, остеохондроз - главная болезнь всех участниц "ВИА Гры". В составе группы есть даже массажист, который старается поддерживать девушек в работоспособном состоянии.

Еще один распространенный в сфере шоу-бизнеса недуг - простуда и связанные с ней осложнения. Виной всему опять постоянные гастроли. Так, в прошлом году Алла Пугачева не смогла завершить свой гастрольный тур по Украине именно из-за простуды. А уже будучи художественным руководителем "Фабрики звезд", заболела снова. На празднование дня рождения Лины Арифулиной Алла Борисовна явилась с большим опозданием и пожаловалась, что у нее подскочило давление и она себя очень плохо чувствует. У Пугачевой заложило нос, она перестала различать запахи. Поэтому, отдав несколько распоряжений, Алла Борисовна отправилась домой - лечиться.

Еще одна жертва тяжелой звездной жизни - самая юная выпускница "Фабрики звезд-4" Алекса Чвикова. Разъезды, плохое питание, недосыпание, общая нервозность - все это способствовало развитию серьезной болезни. Коллега Алексы, выпускник четвертой "Фабрики звезд" Стас Пьеха, в прошлом году во время гастролей в Юрмале свалился с тяжелой ангиной.

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