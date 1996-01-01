Как "разводят" на анализы и лекарства

На здоровье, как известно, люди не жалеют даже последние деньги. И хорошо, если они потрачены действительно c пользой. К сожалению, бывает и по-другому.

Вспомните, наверняка и вам врач во время приема упорно навязывал тот или иной препарат, причем называл конкретный адрес, где его можно приобрести? Невысокие доходы толкают медиков на нарушение профессионального долга. За то, что доктор назначает пациенту определенное лекарство, он получает "благодарность" от продавца. Как же быть в такой ситуации пациентам? Ведь до тех пор пока хотя бы один врач за торговлю лекарствами из-под стола или по записочкам не лишился диплома и работы, вряд ли что-то изменится. Прочитайте "истории болезней", рассказанные нашими читателями. Возможно, кому-то они все-таки помогут избежать встречи с шарлатанами.

За каждый рецепт - 50 "баксов"

- Я пришла на прием к гинекологу, к которому для профилактики, как рекомендуют, хожу раз в полгода. Доктор, несмотря на то что меня ничего не беспокоило, предположила, что у меня со здоровьем не все в порядке. Когда я пришла за результатами анализов, она сообщила мне, что у меня, скорее всего, кандидоз, который обязательно надо лечить, иначе это может плохо для меня закончиться. После чего врач предложила провести дополнительное платное обследование в очень хорошей лаборатории. Я, конечно, согласилась.

Анализы показали, что мне срочно нужно лечиться. Стоимость нужного мне препарата оказалась просто фантастической. Мы с мужем посовещались и решили отложить ремонт квартиры - здоровье важнее. Тем более что ничто другое мне, по словам врача, не поможет.

Пройдя назначенный курс, я снова сдала анализы. Врач сказала, что улучшение есть, но нужно продолжать лечение. Но денег на второй курс уже не было. В тот момент, когда я думала, откуда взять деньги, мне позвонили приятельница-доктор, с которой мы давно не общались. На вопрос, почему у меня такое плохое настроение, я рассказала ей всю историю. В ответ она, что называется, открыла мне глаза.

По ее словам, во Владивостоке работают представители фармацевтических компаний, в задачи которых входит знакомство медиков с препаратами этой фирмы. А на самом деле их цель - увеличение продаж конкретных препаратов. И в этом деле все средства хороши. Сначала пациента "разводят" на кучу ненужных анализов. При этом направляют в конкретные лаборатории или к определенным специалистам. Там ставят нужный диагноз, а потом говорят, что вылечить ваш "запущенный кандидоз" можно только этим конкретным препаратом и только этого конкретного производителя.

Существует целая сеть, в которую входят врачи обычных поликлиник и других медучреждений. Медики выписывают препарат не тот, что реально нужен пациенту, а тот, который нужен врачу, и направляют пациентов в конкретные аптеки. В конце месяца рецепты собирают, смотрят фамилии врачей на них и начисляют процент "за продвижение" препарата. За каждый выписанный рецепт врач получает от $ 2 до 50. Только с одного препарата добавка к жалованью врача может составлять $ 160-250.

Знакомая посоветовал мне сделать анализы в другой клинике. И выяснилось, что я абсолютно здорова! Между тем, лечение заболевания, которого, как выяснилось, у меня не было, обошлось моей семье в $ 3000. - Светлана Н.

"Только никому не говорите..."

- Недавно у нас заболел ребенок, и мы вызвали участкового педиатра. Врач осмотрела сына, после чего на обычном листе бумаги написала список лекарств. Один из препаратов имел незнакомое название, и врач подробно объяснила, где его можно купить. Даже нарисовала схему, как в поликлинике найти этот аптечный пункт.

В указанном месте я обнаружил очередь из мамаш с такими же "рецептами", как у меня. Мне сразу показалось странным выбранное для продажи препаратов помещение, уж очень напоминающее бывший туалет. В дверях стоял стол (даже не прилавок), на котором и были разложены снадобья.

Пока я ждал в очереди, продавец непрерывно говорила о суперсвойствах препаратов и, отдавая "лекарство" каждому покупателю, добавляла буквально следующее: "Только вы никому не говорите, что у нас купили препарат, иначе не подействует".

Когда дошла очередь до меня, я попросил аннотацию к добавке, которую нам назначил педиатр. На бутылочке был указан химический состав - обычные витамины, правда, их дозировка, как выяснилось, в 12 раз превышала норму, допустимую для ребенка.

Продавец (язык не поворачивается назвать ее фармацевтом) сказала, что это средство укрепляет иммунитет. Тогда я попросил показать сертификат на "лекарство". После этого из подсобки появился мужчина, который стал объяснять, что "сертификаты забирают оптовики" и что если я хочу их увидеть, то должен прийти завтра. После чего он взял мой "рецепт", немного подумал и сказал, что врач ошиблась: "много вызовов, все мы люди", и на самом деле моему ребенку нужно делить таблетку пополам.

Я не отставал и сложил дозировки ингредиентов, указанных в моем препарате, на калькуляторе: у меня получилось, что таблетка с таким количеством препаратов должна весить почти полкилограмма.

Все это происходило на глазах у изумленной очереди. Я сказал, чтобы люди думали, прежде чем покупать, а тем более давать ребенку непонятно что, и ушел. Может быть, кто-то в этой очереди и сделал выводы, а остальные?

Потом я специально интересовался деятельностью этих торговцев и выяснил, что они сумели обработать врачей многих детских поликлиник Владивостока и других медучреждений. Их биодобавками "лечили" все заболевания, включая кожно-венерологические. А в "аптечный пункт" в бывшем туалете за день приходило, как минимум, 600 покупателей. А.Н.

Сама выписала, сама продала

- Как-то отоларинголог в муниципальной поликлинике выписала мне гомеопатический препарат в качестве основного лечения. Естественно, она же мне лекарство и продала. Помогло как мертвому припарка. В другой клинике пожилая доктор продала мне препарат компании, продукция которой распространяется сетевым маркетингом. Препарат изначально предназначен для полоскания рта, но мне был выписан совсем с другой целью. Но что самое забавное - помогло!

Насколько я знаю, в США, например, в некоторых штатах есть закон, по которому аптекарь просто обязан предложить покупателю более дешевые аналоги того препарата, который тот запрашивает. И уведомления об этом законе вывешены во всех аптеках. Сама видела. Наталья.

Как меня "посадили на иглу"

- У меня было повышенное давление, и молодой врач-кардиолог с порога огорошил меня, что отныне мне придется "пожизненно" лечиться от своего недуга. Схема приема лекарств была предусмотрительно размножена кардиологом на ксероксе. Как потом выяснилось, большинству своих пациентов этот человек прописывал от снижения давления один и тот же медицинский препарат, характерным признаком которого был так называемый "синдром отмены". Начав принимать рекомендованный врачом "стабилизатор давления", пациент, грубо говоря, садился на иглу. Мне удалось "слезть" с препарата только при помощи врача-частника. Как выяснилось, принимать препарат с "синдромом отмены" мне было совсем не обязательно.