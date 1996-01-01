Как справиться с ангиной

Ранней весной многих из нас преследуют простуды. Как правило, начинается болезнь с першения в горле, головной боли, общей слабости. Советуем вам при первых признаках простуды воспользоваться советами от Лидии ПАРКИНОЙ. Известная во Владивостоке травница не держит при себе секретов здоровья, а с удовольствием делится своими советами с нашими читателями.

Свекла красная

Натереть на мелкой терке свеклу. Отжать стакан сока. В стакан сока свеклы красной влить 1 столовую ложку уксуса (но не уксусной кислоты). Этим раствором полоскать горло 5-6 раз в день. Можно по 1 глотку проглотить. Делать полоскания до полного выздоровления.

Столетник

В 0,5-литровую емкость молока нарезать до половины листьев столетника и засыпать сверху сахарным песком. 06вязать сверху марлей. Настоять 3 дня, затем налить туда водки до верха, завязать марлей, снова настоять 3 дня. Процедить, отжать. Получится сладко-горький ликер. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Ребенку принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. Принимать до полного выздоровления. Применяется при ангине, гландах и болезнях легких.

Каланхоэ

При заболевании горла простудного характера сок растения каланхоэ смешивают пополам с водой и поласкают горло несколько раз в день. Сок каланхоэ закапывают в нос при насморке. Сок каланхоэ с водой пополам принимают внутрь при гриппе.

Лимон

При начинающейся ангине хорошо помогает медленное жевание сырого лимона, особенно цедры. После этого в течение часа ничего не есть, что дает возможность эфирным маслам и лимонной кислоте воздействовать на воспаленные слизистые оболочки горла. Эту процедуру нужно повторить через три часа.