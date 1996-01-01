"Медицинские рецепты" наших читателей

В адрес "Дальневосточного лечебника" приходят письма из Владивостока, Артема, Находки. И во всех - слова благодарности за публикации. Особенно читатели говорят нам "спасибо" за полезные советы и заметки о травниках и народных целителях. Некоторые из вас делятся с нами своими историями и присылают свои "медицинские рецепты". Часть из них мы сегодня публикуем.

Масло от склероза

- Моему отцу 79 лет, он в принципе здоров, иногда, правда, жалуется на сердце и давление у него повышенное. Но это, как говорят, семечки. Его главная проблема - провалы в памяти. Он живет один в деревне, но переезжать в Находку не хочет. Два года назад мы ему поставили газовую плиту с автономным питанием, и у меня с той поры появилось беспокойство, что он однажды забудет закрыть вентиль на баллоне с газом и ляжет спать. Более того, в последнее время он стал путать имена родственников и знакомых. Врачи говорили, что это возрастное и ничего нет поделаешь. Но не так давно одна женщина на базаре мне посоветовала попробовать в качестве лекарства от склероза льняное масло. Якобы оно прочищает сосуды головного мозга. Отец около месяца его попил, по 1/3 стакана утром и вечером за 30 минут до еды, и сейчас говорит, что голова у него стала яснее. Я и сама это вижу, он теперь себя контролирует, всегда закрывает газ. Более того, у него прошла отдышка, и он стал выходить на прогулку без палочки. - Светлана Васильевна, т. Находка.

Земляника против язвы

- Пять лет назад у меня обнаружили язву желудка. Особо она меня не беспокоила, но как обычно - боли после еды, изжога на голодный желудок. На лечение я поехал к матери, в село Ленино Чугуевского района, лечиться народными средствами, так как санаторий для меня - роскошь. В одной из научных книг я прочитал, что восточные правители лечили язву желудка земляникой с утренней росой, то есть собранной на рассвете.

В июле в тех местах самый земляничный сезон. И я утром, часов в 6-7, ходил в ближайший лес и собирал землянику. Наедался до отвала на голодный желудок, с собой еще приносил 2-3 литра и снова ел на голодный желудок перед обедом и ужином. Мяса не ел - только овощи: морковь, лук, кабачки, патиссоны. И то в тушеном виде. Кроме того, я отказался от белого хлеба, сахара, сливочного масла. Пил только парное молоко, и то чуть-чуть. На ужин позволял себе молодой чеснок с кусочком черного хлеба. Когда земляника сошла, я перешел на овощную диету. Овощи, кстати, тушил, чуть-чуть обжаривая на нерафинированном

масле. В сентябре я пошел на прием к гастроэнтерологу, и никакой язвы уже не было. И сейчас нет никаких обострений. - Николай Г., 38 лет, г. Спасск-Дальний.

"Миромистин" - панацея от молочницы

- Долгое время страдала молочницей, ходила по врачам, лечилась гомеопатией, травами, перепробовала все препараты (и "Клотримазол", и даже "Дефлюкан"), но ничего не помогало. У мужа тоже начался зуд и воспаление в паху. К счастью, его врач порекомендовал ему "Миромистин", и все прошло. Оказалось, что это единственный препарат, который помогает от молочницы. Он убивает грибок и микробы, и еще я использую его вместо йода. - Надежда, г. Владивосток.

Банками по остеохондрозу

До 45 лет я спину не чувствовала, хотя всю жизнь проработала на селе. А там, сами знаете, большую часть года проводишь в позе буквы "зю". А как за 45 перевалило, со спиной начались проблемы. Сначала заболела поясница, потом чуть выше, вскоре стала с трудом голову поворачивать. Врач поставил диагноз "остеохондроз", назначил массаж и прогревание. Некоторое время эти процедуры мне помогали, а потом совсем стало худо. Чуть за столом посижу - спина колом и боль адская. Ни встать, ни разогнуться.

И тут один добрый человек посоветовал мне лечить мою хворобу... банками.

- Как только заболит спина, сразу ставь банки. Но банок надо много, штук 40, чтобы "прогреть" всю спину и ягодицы. Причем можно использовать и майонезные баночки.

Первый раз мы с мужем поставили банки с горем пополам. А после третьего сеанса, и правда, лучше стало. После 15 сеансов боли исчезли, в теле появилась легкость, а пятна вскоре рассосались. - Виктория Николаевна, 52 года, г. Владивосток.

Смажьте язву маслом

- Хочу поделиться простым рецептом против незаживающей язвы. Для этого надо использовать каротиновое масло, которое легко можно приготовить в домашних условиях. Стакан тертой морковки поместите в посуду с закрытой крышкой и залейте доверху растительным маслом (подсолнечным или оливковым). Затем поставьте посуду на кипящую водяную баню (кастрюля с водой). Нагревайте 15 минут до кипения. После чего охладите, отожмите через два слоя марли, и каротиновое масло готово.

Употреблять масло надо внутрь по 1 чайной ложке 4 раза в день, задерживая на 3 минуты во рту. А наружно - смазывать больные места. Хранить масло в холодильнике. - Ольга Марголина, г. Находка.

Псориаз не любит веника

- В молодости, после службы в армии, у меня вылез псориаз. И сразу появились проблемы: на пляж не выйти, в компании не раздеться. А если разденешься, то каждый раз приходилось объяснять, что болезнь эта незаразная. Лечился я в основном мазями, но не помогало, только белье пачкал. Пробовал и народными средствами: все лето собирал "нужные" травы в деревне. Улучшения были, но "дежурные" бляшки все одно оставались. И так я мучился 12 лет. А пять лет назад мои родители построили баню, и я стал париться веником из ромашки, крапивы, смородины, чистотела. Были веники и березовые, и дубовые. Кроме того, зимой, во время каждого посещения бани, я обязательно выбегал в снег, а летом обливался водой из колодца по 4 раза.

Лицо очистилось практически через два месяца, то есть через восемь бань. Через полгода псориаз ушел с головы и локтей. К началу следующего лета осталось только пятно величиной со спичечный коробок на правой голени. А до этого ноги были поражены от щиколоток до колен. Еще через 6 месяцев все бляшки испарились. - Сергей Васильевич, инженер-строитель, г. Лучегорск.

Варенье из одуванчиков

- С одной моей знакомой случилась беда, ее положили в стационар с циррозом печени. Честно говоря, зная, какая это коварная болезнь, мы уже с ней простились. Но она не упала духом. Она попросила свою сестру сделать для нее следующее снадобье: собрать 200 цветков одуванчика, мелко нарезать 1 лимон. Все это залить литром воды и оставить на 6 часов. Затем отжать через двойную марлю, добавить 1 кг сахара и варить полтора часа.

Сестра все сделала, как ей было велено, сварила варенье. По вкусу оно напоминало мед. Через месяц после лечения в стационаре безнадежно больная выписалась. Врачи говорят, что помогло чудо. А моя подруга считает, что - варенье из одуванчиков. - Галина Иосифовна, 65 лет, п. Ливадия.

От редакции: прежде чем применять советы наших читателей, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.